The Iconomics BUMN Forum 2022 Bahas Tata Kelola Perusahaan dan Strategi Branding

Sesi Seminar di The Iconomics BUMN Forum 2022

Jakarta: Guna menjawab tantangan BUMN dan membahas srategi ke depan, The Iconomics BUMN Forum 2022 diselenggarakan dengan menghadirkan para pembicara ahli dari berbagai bidang melalui seminar yang inspiratif.The Iconomics BUMN Forum 2022 diadakan pada 27 Oktober 2022, di Le Meridien Hotel, Jakarta. Acara ini berisi rangkaian Executive Conference dan Awarding Session.BUMN Executive Conference & Awards mengangkat pembahasan menarik seputar isu dan tantangan BUMN dalam beberapa tahun belakangan ini, serta memberikan insight mengenai tata kelola perusahaan serta strategi branding para BUMN dalam menghadapi dinamika bisnis perekonomian, teknologi, dan medan politik di masa yang akan datang.The Iconomics BUMN Forum 2022 mengusung tema “Branding for Business & The Social Leaderships” yang berfokuskan pada upaya BUMN membentuk citranya sejalan dengan strategi bisnis dan kontribusi sosialnya dimana perusahaan dapat memanfaatkan salah satu atau kedua aspek tersebut untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan stakeholders.Acara ini adalah bagian dari visi The Iconomics, sebagai bentuk konkret dukungan dari sebuah media khususnya untuk berpartisipasi membantu Indonesia untuk pemulihan ekonomi paska pandemi. Melalui acara ini diharapkan akan diperoleh insight, knowledge, serta guidance terutama bagi BUMN untuk bersiap menyambut kesuksesan di tahun 2023.Acara dibuka secara langsung oleh Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan RI dan Keynote Speech dari Arief Prasetyo Adi Kepala Badan Pangan Nasional, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Investasi Republik Indonesia.Seminar The Iconomics BUMN Forum akan dibagi dalam 3 Sesi, di antaranya Seminar Sesi I: Corporate Communications Talks: The Main Elements Of Brand Communication Strategy , Seminar Sesi II: Millennial Leaders in State Owned Enterprises & Strategi Komunikasi TJSL untuk Meningkatkan Reputasi Perusahaan dan Seminar Sesi III CEO Talks: The Role of CEO in Coporate Branding and Social leadership sebagai bagian rangkaian acara yang akan membahas berbagai topik seputar Strategi Branding Perusahaan BUMN, Corporate Communications.Topik yang akan diangkat mulai dari Strategi Komunikasi Branding Perusahaan, Strategi Komunikasi TJSL untuk Menciptakan Reputasi Perusahaan, Lembaga, ataupun Kementerian, Strategi menciptakan Corporate Branding seorang praktisi PR atau Humas, hingga Membangun Reputasi Perusahaan melalui Strategi Komunikasi dengan media yang efektif.Adapun pembicara dalam Seminar Sesi CEO Talks: The Role of CEO in Coporate Branding and Social Leadership akan menghadirkan Budi Waseso, Direktur Utama Perum BULOG, Benny Waworuntu, Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Sesi Seminar Millennial Leaders in State Owned Enterprises menghadirkan Kaspar Situmorang, EVP Digital Banking Development and Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan juga Fardilla Astari, Communications Director Rajawali Foundation dan Wakil Sekretaris Umum 1 PERHUMAS yang akan membawakan topik Strategi Komunikasi TJSL untuk Meningkatkan Reputasi Perusahaan.Sementara, Seminar Sesi Corcomm Talks: The Main Elements Of Brand Communication Strategy akan ada pembahasan menarik dari Adrianto Gani Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Sabri Rasyid AVP External Communications PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Haviez Gautama Ketua Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan PERHUMAS, Adra Janitra Sekretaris Jenderal PAFI & Associate Director Asia Group Advisors.Rangkaian acara The Iconomics BUMN Forum 2022 ditutup dengan penganugerahan BUMN Awards 2022, yang terdiri dari Brand Equity Awards (menurut survei citra BUMN dengan lebih dari 10 ribu responden di 10 kota nasional) dan Corporate Brand Communications Awards terhadap Annual Reports serta Company Profil masing-masing BUMN.