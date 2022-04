Harga Emas Antam Naik Tipis

Ukuran 10 gram setara Rp9,37 juta.

Ukuran 25 gram setara Rp23,2 juta.

Ukuran 50 gram setara Rp46,4 juta.

Ukuran 100 gram setara Rp92,6 juta.

Ukuran 250 gram setara Rp231 juta.

Ukuran 500 gram setara Rp462 juta.

Ukuran 1000 gram setara Rp924 juta.

Harga emas global

Jakarta: Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp1.000 per gram ke posisi Rp984 ribu per gram.Sementara itu, harga pembelian kembali alias buyback emas Antam juga naik Rp2.000 ke level Rp889 ribu per gram.Dikutip dari laman Logam Mulia, Kamis, 7 April 2022, berikut rincian harga emas hari ini:Mengutip Antara, Kamis, 7 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, melemah USD4,4 atau 0,23 persen, menjadi USD1.923,10 per ons. Naiknya suku bunga AS dan imbal hasil yang lebih tinggi meningkatkan peluang kerugian memegang emas, yang juga digunakan sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi.