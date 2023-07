Emas Antam Stagnan, Ini Dia Daftar Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 10 Juli 2023:

Emas batangan 0,5 gram Rp579.500. Emas batangan 1 gram Rp1,059 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,058 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,062 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,070 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,085 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,087 juta. Emas batangan 50 gram Rp50,095 juta. Emas batangan 100 gram Rp100,112 juta. Emas batangan 250 gram Rp250,015 juta. Emas batangan 500 gram Rp499,82 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp999,6 juta.



Harga emas dunia kinclong

(AHL)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) kembali bergerak stabil pada hari ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 10 Juli 2023, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp1.059.000 per gram.Senada, harga pembelian kembali (buyback) emas juga tetap di posisi Rp937 ribu per gram. Selain itu, harga perak juga bergerak stagnan dan dibanderol ke level Rp12.750 per gram.Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Jumat karena data ketenagakerjaan AS yang lebih rendah dari perkiraan. Melansir Xinhua, Sabtu, 8 Juli 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD17,10 atau 0,89 persen menjadi USD1.932,50 per ons.Sedangan harga perak untuk pengiriman September naik 39,90 sen atau 1,74 persen menjadi USD23,289 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD8,80 atau 0,97 persen menjadi USD918,50 per ons.Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan pekerjaan besar bulanannya pada Jumat, yang menunjukkan ekonomi AS menambahkan 209 ribu pekerjaan pada Juni. Kenaikan pekerjaan bulanan ini terkecil sejak Desember 2020 dan turun di bawah ekspektasi ekonom untuk kenaikan bersih 225 ribu.Data ketenagakerjaan yang lebih rendah dari perkiraan memicu optimisme ekonomi AS akan mengalami soft landing, sehingga menjatuhkan dolar AS, yang malah mendukung emas.Dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada Jumat, Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee mengatakan pembuat kebijakan The Fed berada di jalur emas untuk mengurangi pertumbuhan harga tanpa memicu resesi."Kami mencapai kecepatan yang lebih berkelanjutan, yang perlu kami lakukan untuk inflasi," kata Goolsbee tentang data pekerjaan.