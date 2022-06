Harga Emas Antam Turun Rp7.000/ Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga emas 0,5 gram Rp546 ribu.

Harga emas 1 gram Rp992 ribu.

Harga emas 2 gram Rp1,9 juta.

Harga emas 3 gram Rp2,8 juta.

Harga emas 5 gram Rp4,7 juta.

Harga emas 10 gram Rp9,4 juta.

Harga emas 25 gram Rp23,4 juta.

Harga emas 50 gram Rp46,7 juta.

Harga emas 100 gram Rp93,4 juta.

Harga emas 250 gram Rp233 juta.

Harga emas 500 gram Rp466 juta.

Harga emas 1.000 gram Rp932 juta.

Harga emas global

(SAW)

Jakarta: H arga dasar emas batangan yang dijual oleh produsen emas terbesar di Indonesia PT Aneka Tambang Tbk atau Antam tercatat senilai Rp992 ribu per gram dalam perdagangan hari ini.Melansir situs Logam Mulia, dikutip dari Antara, Jumat, 24 Juni 2022, harga emas Antam mengalami perubahan harga Rp7.000 per gram atau 0,70 persen bila dibandingkan harga emas sehari sebelumnya yang mencapai angka Rp999 ribu per gram.Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas oleh Logam Mulia juga mengalami perubahan Rp7.000 per gram atau turun 0,79 persen dari sebelumnya Rp877 ribu per gram menjadi Rp870 ribu per gram.Dengan demikian, perbedaan harga dasar emas dengan harga buyback hari ini terpaut sebesar Rp122 ribu per gram. Harga tersebut berdasarkan produk satu gram Butik Emas Logam Mulia di Gedung Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur.Berikut daftar lengkap harga emas Antam dari mulai pecahan 0,5 gram hingga satu kilogram:Penurunan harga emas di pasar domestik juga selaras dengan harga emas di pasar global yang melemah karena nilai tukar dolar AS menguat. Investor memperkirakan kenaikan suku bunga agresif setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan bank sentral berkomitmen penuh untuk menurunkan inflasi.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus pada divisi Comex New York Exchange, turun USD8,6 atau 0,47 persen menjadi USD1.829,80 per ounce. Sedangkan, emas berjangka turun tipis USD0,4 atau 0,02 persen menjadi USD1.838,40.