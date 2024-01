Kemenkop UMKM Jembatani Produk Indonesia Tembus Pasar Eropa

Advertisement

Kendala mahalnya biaya logistik

Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya fulfillment center yang menjadi jembatan bagi produk Indonesia go global terutama untuk mendukung produk lokal menembus pasar Eropa.Salah satu fulfillment center tersebut diinisiasi oleh Indonesia In Your Hand, sebuah marketplace yang khusus menjual produk Indonesia di luar negeri dan memiliki kantor di Amsterdam, Belanda dan Sydney, Australia."Saya mengapresiasi langkah inisiatif Indonesia in Your Hand yang telah beroperasi di Belanda. Hal ini menjadi langkah solutif untuk membantu memasarkan produk industri dan UKM lokal, yang ingin produknya Go Global terutama yang produknya sesuai dengan pasar Eropa,” kata MenKop UKM Teten Masduki, dilansir Antara, Selasa, 23 Januari 2024.Menteri Teten mengatakan, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam digitalisasi produk, yakni biaya ongkos logistik terbilang mahal. Hal tersebut dikarenakan proses untuk pembelian atau pengiriman barang masih dilakukan secara end-to-end antara penjual dan pembeli secara langsung, yang menyebabkan tidak ada subsidi dan tidak ada kemudahan yang diberikan oleh platform."Untuk itu diperlukan sebuah media atau platform untuk mengatasi permasalahan-permasalahan logistik tersebut dengan fulfillment center UMKM,” ucap dia.Mahalnya biaya logistik, lanjutnya, disebabkan oleh pengiriman produk yang masih bersifat mandiri, kurangnya infrastruktur logistik, IT, serta konektivitas laut, darat, dan udara.“Sebanyak 47,8 persen UMKM mengalami kesulitan pengiriman karena lokasi penerima jauh dari lokasi penjual, sehingga durasi pengiriman yang cepat membantu ketahanan barang khususnya bagi UMKM makanan,” jelasnya.Menteri Teten menilai, dengan mempelajari cara kerja fulfillment center yang berlokasi di negara maju seperti Belanda dan sudah memiliki infrastruktur secara mumpuni, diharapkan Indonesia dapat mengadopsi cara-cara itu agar mampu membangun kawasan fulfillment center UMKM yang ideal.Sehingga, biaya logistik, biaya pengemasan, hingga inventory bisa ditekan dan lebih hemat serta menjangkau dengan lebih efisien. "Pada akhirnya, keberadaan fulfillment center akan mampu mendorong penurunan harga produk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat tanpa mengabaikan kualitasnya,” ucap Teten.