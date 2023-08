Harga Emas Antam Terkoreksi Tipis

Harga emas dunia





Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di Gedung Antam, Kamis, 10 Agustus 2023, terkoreksi dibandingkan sebelumnya. Hari ini, harga emas Antam turun Rp2.000 ke posisi Rp1,064 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Kamis, 10 Agustus 2023, buyback emas Antam juga melemah Rp2.000 per gram menjadi Rp943 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,17 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,26 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,4 juta.Berikut rincian harga emas per Kamis, 10 Agustus 2023:0,5 gram Rp582 ribu.1 gram Rp1,064 juta.2 gram Rp2,072 juta.3 gram Rp3,088 juta.5 gram Rp5,124 juta.10 gram Rp10,170 juta.25 gram Rp25,262 juta.50 gram Rp50,405 juta.100 gram Rp100,690 juta.250 gram Rp251,337 juta.500 gram Rp502,375 juta.1.000 gram Rp1,004 miliar.Harga emas merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), mencatat kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut sehingga berada di level terendah dalam hampir dua minggu. Ini dipicu langkah investor yang menunggu rilis laporan inflasi Amerika Serikat (AS) periode Juli 2023.Melansir Xinhua, Kamis, 10 Agustus 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange terpangkas lagi sebanyak USD9,30 atau 0,47 persen menjadi USD1.950,60 per ons, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.966,10 dan terendah di USD1.948,80.Adapun, inflasi AS untuk Juli akan dirilis pada Kamis waktu setempat dan indeks harga produsen akan dirilis pada Jumat, 11 Agustus 2023. Kedua angka tersebut dapat memberikan beberapa wawasan apakah Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lagi pada September.