Harga Sawit di Mukomuko Mulai Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mukomuko: Harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mulai turun berkisar Rp40-Rp120 per kilogram (kg) sejak beberapa hari terakhir. Hal ini diduga karena pengaruh penurunan harga minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil ( CPO ) dunia."Harga sawit mengalami penurunan sebesar Rp40 hingga Rp120 per kg hampir di mayoritas pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini," kata Kasi Budi Daya Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Januari 2021.Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga tandan buah segar kelapa sawit sejak beberapa hari terakhir dari sebanyak 11 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini.Dia menyatakan, meskipun harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini turun dibandingkan dengan harga sawit tujuh hari yang lalu, harga pembelian TBS kelapa sawit ini oleh pabrik rata-rata di atas Rp1.700 per kg.Ia menyebutkan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang paling rendah di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi, yakni sebesar Rp1.690 per kg, dan harga jual buah sawit yang paling tinggi di PT BMK sebesar Rp1.870 per kg.Sementara itu harga sawit di PT USM turun dari sebesar Rp1.840 per kg menjadi Rp1.940 per kg, harga sawit di PT KSM turun dari sebesar Rp1.810 per kg menjadi Rp1.730 per kg, harga sawit di PT SSS turun dari sebesar Rp1.810 per kg menjadi Rp1.730 per kg.Lalu harga sawit di PT SAP turun dari sebesar Rp1.810 per kg menjadi Rp1.730 per kg, harga sawit di PT Sapta turun dari sebesar Rp1.830 per kg menjadi Rp1.690 per kg, harga sawit di PT DDP turun dari sebesar Rp1.830 per kg menjadi Rp1.760 per kg.Sedangkan harga sawit di dua pabrik di daerah ini masih bertahan seperti sebelumnya, yakni harga sawit di PT BMK sebesar Rp1.840 per kg dan PT GSS sebesar Rp1.840 per kg.(SAW)