Harga Logam Mulia Antam Tergerus Jadi Rp966 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jalarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Selasa terpantau di posisi Rp966 ribu per gram atau melemah Rp3.000 ketimbang hari sebelumnya di level Rp969 ribu per gram. Kondisi itu terjadi di tengah ketegangang geopolitik yang belum mereda dan agresifnya The Fed menaikkan suku bunga guna memerangi ledakan inflasi.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Selasa, 12 Juli 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,88 juta . Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,6 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,2 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp45 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp91 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp227 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp455 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp910 juta.Sementara itu, emas dunia jatuh pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menghentikan keuntungan dua sesi berturut-turut. Dolar AS meroket ke level tertinggi baru dua dekade menjatuhkan daya tarik logam kuning sebagai tempat berlindung yang aman.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD10,6 atau 0,61 persen menjadi ditutup pada USD1,731,70 per ons. Emas berjangka turun ke level terendah sejak akhir September 2021.Penurunan emas terjadi karena indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya mencapai level tertinggi baru di atas 108 sejak Oktober 2002, melonjak 0,95 persen menjadi 108,0220. Emas kehilangan 3,3 persen sepanjang minggu lalu dan mencatat penurunan mingguan keempat berturut-turut di tengah penguatan dolar AS.Emas berjangka sedikit menguat USD2,6 atau 0,15 persen menjadi USD1.742,30 per ons pada Jumat, 8 Juli, setelah terdongkrak sebanyak USD3,2 atau 0,18 persen menjadi USD1.739,70 pada Kamis, 7 Juli, dan merosot sebanyak USD27,40 atau 1,55 persen menjadi USD1.736,50 pada Rabu, 6 Juli.