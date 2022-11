Emas Antam Mulai Terkoreksi, Harga Buyback Turun Rp2.000/Gram

Emas dunia terkoreksi





Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada perdagangan hari ini terpantau di posisi Rp979 ribu per gram atau turun sebesar Rp1.000 per gram ketimbang akhir pekan lalu.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 28 November 2022, pembelian emas dengan skema buyback sebesar Rp883 ribu per gram atau turun sebesar Rp2.000 per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,83 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,69 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,32 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23,13 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46,15 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92,19 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp230 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp459,8 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp919,6 juta.Sementara itu, dikutip dari Investing.com, harga emas dunia terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini. Menurut acuan XAU/USD harga emas spot di level USD1.746 per ounce atau turun sebesar 0,45 persen.Sinyal dari The Fed ada menaikkan suku bunga dengan laju yang lebih lambat dalam beberapa bulan mendatang merupakan tanda positif untuk harga emas, dan logam kuning menguat tajam dalam dua minggu terakhir.Tetapi ketidakpastian suku bunga AS akan mencapai puncaknya mendorong beberapa aksi ambil untung dalam harga emas, terutama dengan inflasi AS yang masih cenderung jauh di atas kisaran target Fed.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id