Februari, Rata-rata Harga Beras Premium di Penggilingan Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.772 per kg, turun sebesar 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya.Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.386 per kg atau turun sebesar 0,20 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.146 per kg atau naik sebesar 1,21 persen."Jadi penurunan harga beras di penggilingan ini tidak hanya terjadi untuk kualitas premium tetapi juga terjadi untuk kualitas medium. Sementara untuk yang luar kualitas itu justru mengalami kenaikan 1,21 persen," ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Senin, 1 Maret 2021.Dibandingkan dengan Februari 2020, lanjutnya, rata-rata harga beras di penggilingan pada Februari 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 3,06 persen; 4,65 persen; dan 3,95 persen."Kalau kita lihat pergerakan harga rata-rata beras, maka kita bisa melihat bahwa di Februari 2021 ini mengalami penurunan karena banyak wilayah yang sudah mengalami panen dan juga kualitas gabah yang lebih rendah karena curah hujan yang tinggi," paparnya.Sementara itu, beras di tingkat penggilingan untuk kualitas premium juga mengalami penurunan tipis sebesar 0,08 persen. Harga beras di level grosir juga mengalami penurunan 0,05 persen."Bagaimanapun juga sampai Februari 2021 bisa disimpulkan bahwa harga beras sangat stabil, dan tentunya kita harapkan harga ini tetap stabil di tahun 2021. Nanti kita akan konfirmasi kalau kita melihat potensi produksi padi selama Januari sampai dengan April 2021," jelas dia.Adapun selama periode Februari 2020 sampai Februari 2021, rata-rata harga beras di penggilingan tertinggi kualitas premium sebesar Rp10.082 per kg terjadi pada Maret 2020. Sedangkan kualitas medium dan luar kualitas, masing-masing sebesar Rp9.844 per kg dan Rp9.522 per kg terjadi pada Februari 2020.Sebaliknya, rata-rata harga beras di penggilingan terendah untuk kualitas premium sebesar Rp9.715 terjadi pada November 2020, sedangkan kualitas medium dan luar kualitas masing-masing Rp9.316 per kg dan Rp8.920 per kg terjadi pada Juli 2020.(DEV)