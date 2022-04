Harga Emas Antam Terkoreksi Tipis

Emas batangan 1 gram Rp997 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,938 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,887 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,789 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,500 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,587 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47 juta.

Emas batangan 100 gram Rp93,9 juta.

Emas batangan 250 gram Rp234,5 juta.

Emas batangan 500 gram Rp468 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp937 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terkoreksi pada perdagangan hari ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 22 April 2022 , harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp997 ribu per gram atau turun Rp1.000 per gram. Harga pembelian kembali (buyback) emas juga melemah ke posisi Rp901 ribu per gram atau turun Rp1.000 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Jumat, 22 April 2022:Emas dunia melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) tertekan oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS. Namun permintaan safe haven dari perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan potensi dampaknya terhadap ekonomi global menahan penurunan lebih lanjut.Mengutip Antara, Jumat, 22 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, jatuh sebanyak USD7,4 atau 0,38 persen menjadi USD1.948,20 per ons.Emas berjangka tergelincir USD3,4 atau 0,17 persen menjadi USD1.955,60 pada Rabu, 20 April, setelah anjlok sebanyak USD27,4 atau 1,4 persen menjadi USD1.959,00 pada Selasa, 19 April, dan meningkat sebanyak USD11,5 atau 0,58 persen menjadi USD1.986,40 per ons pada Senin, 18 April.