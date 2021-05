Bunga Acuan Ditahan Tiga Kali Beruntun, Rupiah Sukses Gilas Dolar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Rupiah kembali sukses menggilas dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini. Mata uang Garuda tersebut menguat imbas sentimen positif dari keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,50 persen."Seperti yang sudah diperkirakan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan. Satu hal yang menjadi pertimbangan BI adalah stabilitas nilai tukar rupiah ," ucap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom.id, Selasa, 25 Mei 2021.Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,50 persen untuk periode Mei 2021. RDG bank sentral pada periode bulan ini juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga deposit facility di level 2,75 persen dan suku bunga lending facility pada 4,25 level persen.Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi.Dengan keputusan ini, maka bank sentral telah menahan suku bunga kebijakannya sebanyak tiga kali berturut-turut sejak Maret 2021. Adapun suku bunga acuan 3,50 persen terjadi sejak Februari 2021, dari level 3,75 persen.Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup menguat 26 poin yang sebelumnya menguat tajam 45 poin di level Rp14.329 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.355 per USD," papar Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat 27 poin atau setara 0,19 persen ke posisi Rp14.327 per USD dari Rp14.325 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.325 per USD . Rupiah menguat 35 poin atau setara 0,24 persen dari Rp14.360 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.335 per USD atau menguat 27 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.362 per USD."Untuk perdagangan besok (Kamis), mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.300 per USD hingga Rp14.360 per USD," tutup Ibrahim.(SAW)