Ketegasan Fed hingga Potensi Syariah Indonesia Jadi Berita Terpopuler Ekonomi Sepekan

Jakarta: Ketegasan The Fed terhadap ekonomi Amerika Serikat (AS) menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id selama sepekan.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS ) tidak dapat melindungi ekonomi dan pasar keuangan AS dari kerusakan parah jika Amerika Serikat gagal membayar utangnya.Kemudian berita menarik lainnya datang dari Pemerintah yang terus menorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020 mencatat nilai aset keuangan syariah Indonesia mencapai USD3 miliar dan masuk urutan ke-5 dari 135 negara.Kemudian, Menteri Perdagangan Amerika Serikat ( AS ) Gina Raimondo mengatakan Pemerintah Tiongkok mencegah maskapai penerbangan domestiknya membeli puluhan miliar dolar pesawat Boeing Co buatan AS. Hal itu dianggap melanggar komitmen kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya. Berita terpopuler medcom dalam sepekan bisa dilihat dibawah sini.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS) tidak dapat melindungi ekonomi dan pasar keuangan AS dari kerusakan parah jika Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Perlu ada solusi cepat guna meminimalkan terjadinya gagal bayar."Sangat penting bahwa pagu utang dinaikkan tepat waktu sehingga Amerika Serikat dapat membayar tagihannya ketika jatuh tempo. Kegagalan untuk melakukan itu (membayar utang) adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ekonomi dan pasar keuangan," kata Powell, dilansir dari Xinhua, Senin, 27 September 2021.Baca berita selengkapnya di sini. Pemerintah terus menorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020 mencatat nilai aset keuangan syariah Indonesia mencapai USD3 miliar dan masuk urutan ke-5 dari 135 negara.Regional Managing Director PT Mayora, Maspiyono, menyebutkan sektor syariah yang paling bergeliat saat ini dipegang oleh sektor food and beverage (FnB) dan fesyen. Dalam sektor makanan dan minuman sendiri, ekonomi syariah ditopang oleh produk halal yang berhasil bersinar di luar negeri.Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo mengatakan Pemerintah Tiongkok mencegah maskapai penerbangan domestiknya membeli puluhan miliar dolar pesawat Boeing Co buatan AS. Hal itu dianggap melanggar komitmen kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya.Raimondo menuduh Tiongkok tidak mematuhi komitmen untuk membeli barang-barang AS yang dibuatnya pada 2020 sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan dengan pemerintahan sebelumnya.Baca berita selengkapnya di sini. Pemerintah akan kembali memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai Januari 2022. Pemberian amnesti pajak ini masuk dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Dilansir Medcom.id, Kamis, 30 September 2021, dalam Pasal 5 Bab V disebutkan wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar USD5,7 miliar per tahun atau setara Rp80.94 triliun (Kurs Rp14.200 per USD) untuk mendanai transisi energi."Itu adalah kebutuhan dana yang sangat besar," ucap Sri Mulyani dalam diskusi The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia’s Sustainability Goals secara daring, dikutip Jumat, 1 Oktober 2021.Baca berita selengkapnya di sini.