Strategi Ini Ternyata Bisa Genjot Produksi Minyak hingga 1 Juta Barel/Hari, Apa Tuh?

Bali: Pemerintah memiliki target untuk memproduksi satu juta barel minyak per hari. Jumlah produksi tersebut dipercaya dapat mencukupi dan mengurangi ketergantungan impor minyak dari luar negeri. Namun untuk mengejar target tersebut ternyata tidaklah mudah. Butuh usaha ekstra, khususnya soal leadership.Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas ( SKK Migas ) Dwi Soetjipto mengatakan, leadership merupakan jalan dalam membangun kolaborasi. Kolaborasi dilakukan antara pemangku kepentingan dengan perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai eksekutor target tersebut."Namun, kunci jalannya adalah leadership yang mampu membangun kolaborasi. Karena, tidak mungkin target produksi migas sebesar itu mampu direalisasikan sendiri oleh satu KKKS," kata Dwi Soetjipto dalam acara Forum Leadership Hulu Migas 2023 di AYANA Resort, Jimbaran, Bali, dikutip Rabu, 18 Januari 2023.Menurutnya, harus ada kolaborasi yang didukung pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) atau human resources dalam menjalankan kegiatan di industri hulu.SDM merupakan aset utama dalam korporasi. Tetapi, apakah kita sudah serius dan fokus melakukan pembinaan terhadap SDM?"Di tengah berbagai permasalahan krusial di hulu migas yang dinamikanya sangat tinggi dan tidak menentu, pembinaan SDM sangat urgent," ujar Dwi.Pemimpin atau leader transformasional yang memiliki visi ke depan sangat diperlukan di industri hulu migas. Apalagi, Dwi mengingatkan, SKK Migas berada pada kapal yang sama dengan arah dan tujuan yang juga sama dengan KKKS. Karena itu, semua hal yang menjadi hambatan mesti dicarikan solusi."Jika ada KKKS mengalami hambatan, segera sampaikan secara terbuka. SKK Migas akan bantu mencarikan penyelesaian," ucap Dwi.Ada lima langkah transformasi yang tengah dilakukan SKK Migas yaitu pertama, Clear Vision, yakni memproduksi satu juta barel minyak per hari pada 2030. Kedua, Organization as Center of Excellent, yang dilakukan dengan menata organisasi dan SDM menjadi lebih baik.Ketiga, One Door Service Policy, yang ditandai dengan berperan aktif dalam setiap pengurusan izin. Keempat, Commercialization, yakni mengakselerasi komersialisasi potensi yang ada. Terakhir, Digitalization, yang dilakukan dengan mewujudkan Integrated Operation Center.Sementara itu, khusus terkait leadership yang dibutuhkan di industri hulu migas, Dwi menyebut enam karakteristik yang harus dimiliki, yakni, visioner, kerja keras dan keteladanan, komunikatif, kepedulian, kepekaan (sense of urgency and sense of crisis), serta fokus yang diwujudkan dengan kerja keras dan tidak menyerah.