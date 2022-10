Harga Emas Antam Terpangkas Jadi Rp957 Ribu/Grm

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada perdagangan Kamis terpantau di level Rp957 ribu per gram atau turun Rp5.000 ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp962 ribu per gram. Penurunan harga emas Antam sejalan dengan pelemahan harga emas dunia akibat aksi ambil untung dan menguatnya dolar AS.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 6 Oktober 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,6 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,1 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp45 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp90 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp225 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp450 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp901 juta.Sementara itu, harga emas dunia merosot pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), berbalik melemah. Hal itu karena aksi ambil untung dari kenaikan selama tiga sesi berturut-turut dan tertekan oleh dolar yang rebound dari pelemahan baru-baru ini saat investor memandang sikap agresif The Fed pada suku bunga kemungkinan tidak berubah.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD9,70 atau 0,56 persen menjadi USD1.720,80 per ons, usai diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di USD1.736,60 dan terendah sesi di USD1.708,80.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 55,5 sen atau 2,63 persen menjadi USD20,544 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Januari turun sebanyak USD19,1 atau 2,05 persen menjadi USD914,60 per ons.