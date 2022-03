Ketua Banggar Minta Sektor Kesehatan Kondusif untuk Topang Pembangunan Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah menyoroti pemecataan keanggotaan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terlebih di tengah pandemi covid-19 yang masih belum kunjung usai. Said mengajak semua pihak untuk melihat kepentingan strategis yang lebih besar yakni kepentingan nasional.Dalam hal ini, ia meminta seluruh pemangku kepentingan pada sektor kesehatan agar selalu menciptakan suasana kondusif bagi berbagai upaya preventif, dan promotif oleh dokter dan tenaga kesehatan untuk memajukan standar dan pelayanan kesehatan nasional. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggenjot pemulihan ekonomi."Sebab sektor kesehatan merupakan sektor dasar yang menopang indeks pembangunan nasional," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Maret 2022.Dirinya memahami sektor kesehatan terkait erat dengan kepentingan industri kesehatan dan farmasi. Namun, ia juga melihat banyak dokter terafiliasi dengan berbagai kelompok politik dan organisasi kemasyarakatan. Kendati demikian, dirinya berharap sebagai anggota apalagi pengurus IDI untuk selalu mengabdikan diri bagi kemajuan kesehatan nasional."Melepaskan diri dari berbagai kepentingan di luar medis dalam bertindak dan mengambil keputusan keputusan untuk tujuan kemajuan kesehatan nasional," kata Said.Lebih lanjut, ia mengatakan, jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara negara tetangga di ASEAN. Rasio dokter Indonesia di 2020 terendah kedua di ASEAN, yakni 0,4 per 1.000 pasien dan jumlah perawat 2,1 per 1.000 pasien.Padahal, tambahnya, negara-negara yang ekonominya di bawah Indonesia seperti Timor Leste, Thailand, Vietnam, dan Myanmar, jumlah dokternya sudah di atas 0,5 dokter per 1.000 pasien. Bahkan Tiongkok yang jumlah penduduknya jauh di atas Tanah Air jumlah dokternya dua per 1.000 pasien. Situasi ini sungguh memalukan bila kita jadikan cermin.Adapun beberapa hari ini ruang publik dikejutkan atas keputusan Majelis Etik Kedokteran (MKEK) IDI yang membuat rekomendasi pemecatan keanggotaan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Surat rekomendasi itu membuat geger karena dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh.Beberapa hal yang menjadi alasan MKEK adalah Terawan Agus Putranto melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian selesai. Kedua, bertindak sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan tata laksana dan organisasi IDI.Ketiga, mengeluarkan instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI di seluruh Indonesia agar tidak merespons ataupun menghadiri acara PB IDI. Keempat, Terawan Agus Putranto mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan.Selain itu, Terawan telah melakukan promosi metode Digital Subtraction Angiography (DSA) atau yang lebih dikenal dengan terapi 'cuci otak'. Menurut MKEK tindakan promotif itu seharusnya belum boleh dilakukan sebelum uji klinis selesai."Saya mengajak agar melihat kepentingan strategis yang lebih besar, yakni kepentingan kesehatan nasional kita. Dengan sama-sama melihat kepentingan lebih besar, yakni kepentingan nasional kita, energi yang ada dapat kita alokasikan untuk menopang kepentingan lebih besar tersebut," pungkasnya.