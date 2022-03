Emas Antam Berbalik Naik Rp10 Ribu/Gram

Emas batangan 1 gram Rp994 ribu.

Emas batangan 10 gram Rp9,47 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,5 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,9 juta.

Emas batangan 100 gram Rp93,6 juta.

Emas batangan 250 gram Rp233 juta.

Emas batangan 500 gram Rp467 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp934,6 juta.

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik hingga Rp10 ribu per gram pada perdagangan Kamis, 24 Maret 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas Antam ke level Rp994 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp898 ribu per gram atau naik Rp11 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Kamis, 24 Maret 2022:Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD15,8 atau 0,82 persen menjadi USD1.937,30 per ons. Ini merupakan persentase kenaikan harian terbesar, serta harga penutupan tertinggi kontrak berjangka emas sejak 17 Maret."Anda melihat sedikit permintaan safe haven dan sedikit perburuan barang murah yang dirasakan pada tingkat harga yang lebih rendah di pasar emas," kata Analis Senior di Kitco Metals Jim Wyckoff, dikutip dari Antara, Kamis, 24 Maret 2022.