Harga Emas Antam Stagnan

Jakarta: Harga emas Antam pagi ini berada di level Rp1,013 juta per gram atau stagnan ketimbang perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam mengikuti tren harga emas dunia.Dikutip dari laman Logam Mulia, Kamis, 15 Desember 2022, harga buyback emas Antam sebesar Rp913 ribu per gram atau stagnan.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,935 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,869 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,66 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23,98 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp47,85 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp96,59 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp238,58 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp476,8 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp953,6 juta.Harga emas dunia merosot di akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) karena investor melakukan aksi ambil untung dari kenaikan tajam sesi sebelumnya menjelang pengumuman hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Kendati demikian, harga emas masih tetap bertengger di atas level psikologi USD1.800 per ounce.Dikutip dari Antara, Kamis, 15 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di Divisi Comex New York Exchange tergelincir USD6,80 atau 0,37 persen menjadi USD1.818,70 per ounce setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.824,70 per ounce dan terendah di USD 1.806,20 per ounce.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id