Masih Tinggi, Harga Cabe Rawit di Jayapura Capai Rp140.000/kg

Jayapura : Harga cabe rawit atau cabe kecil di Jayapura khususnya di pasar Hamadi masih tinggi yakni mencapai Rp 140.000 per kilogram (kg).Amir salah satu pedagang yang berjualan di pasar Hamadi, di Jayapura, kepada Antara, Kamis, 8 Juli 2021 mengatakan harga cabe rawit masih mahal karena pasokan terbatas dan cabe yang kami jual kebanyakan berasal dari Doyo, Kabupaten Jayapura,Dia mengakui masih mahalnya harga cabe karena pasokan dari Koya dan Arso belum stabil akibat wilayah itu khususnya Arso sempat dilanda banjir.Selama ini, cabe rawit yang dijual berasal dari Arso dan Koya, namun karena pasokannya terbatas menyebabkan para pedagang membeli dari daerah lain termasuk dari luar Jayapura.Bahkan terkadang cabe rawit didatangkan dari Makasar namun mungkin karena jaraknya relatif jauh karena diangkut melalui kapal sehingga kualitasnya kurang bagus hingga masyarakat enggan membelinya, aku Amir yang ditambahkan rekannya Siti.Siti mengaku ada juga cabe rawit dari Serui namun saat ini sudah tidak masuk lagi termasuk dari Merauke.Walaupun harga cabe rawit masih tinggi namun harga cabe lainnya seperti cabe besar dan padang turun yakni Rp 40.000 per kg, harga tomat Rp 23.000 per kg, wortel lokal Rp 20.000 per kg, buncis Rp 12.000 per kg, kol Rp 10.000 per kg.Bawang merah antar pulau Rp 40.000 per kg, bawang merah lokal Rp 30.000 pe kg, harga bawang putih Rp 40.000 per kg."Harga hasil pertanian lainnya relatif tidak mengalami kenaikan, dan hanya cabe rawit yang masih mahal, " tambah Siti yang juga berjualan di pasar Hamadi, Jayapura.(SAW)