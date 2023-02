Emas dunia menguat





Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Gerak emas Antam mengikuti harga emas dunia yang kembali naik.Mengutip laman Logam Mulia Antam , Selasa, 21, Februari 2023, harga emas Antam naik Rp3.000 per gram ke level Rp1,023 juta per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam naik Rp3.000 per gram dengan menjadi Rp908 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,96 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,92 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,76 juta.Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48,3 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp96,59 juta.Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp241 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp481 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp963 juta.Harga emas dunia menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia naik dengan bergerak di rentang USD1.843,23 per ounce pada level tertingginya. Emas dunia naik setelah turun pada awal pekan.Dikutip dari investing.com, Selasa 21 Februari 2023, harga emas acuan XAU/USD naik sebesar 0,10 persen atau 1,83 poin ke level USD1.843 per ounce pembukaan perdagangan Selasa, 21 Februari 2023. Emas dunia sudah turun 3,03 persen dalam setahun.Emas dunia tertekan kenaikan imbal hasil treasury AS, yang pada gilirannya meningkatkan biaya untuk membeli emas. Logam mulia masih menunggu langkah the Fed untuk menaikkan suku bunga.