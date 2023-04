Jalan di Tempat! Harga Emas Antam Masih Bingung Mau ke Mana

Emas dunia melemah





Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero ) Tbk atau Antam pada Kamis pagi, 27 April 2023 menjadi Rp1,062 juta per gram.Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam Kamis, 26 April 2023 stagnan yakni senilai Rp956 ribu per gram.Pergerakan harga emas mengikuti harga emas dunia. Melansir laman Logam Mulia, berikut harga pecahan emas batangan Antam pada Kamis pagi:Harga emas 0,5 gram: Rp581 ribu.Harga emas 1 gram: Rp1, 062 juta.Harga emas 2 gram: Rp2,068 juta.Harga emas 3 gram: Rp3,082 juta.Harga emas 5 gram: Rp5,114 juta.Harga emas 10 gram: Rp10,150 juta.Harga emas 25 gram: Rp25,212 juta.Harga emas 50 gram: Rp50,3 juta.Harga emas 100 gram: Rp100,4 juta.Harga emas 250 gram: Rp250, 8 juta.Harga emas 500 gram: Rp501,3 juta.Harga emas 1.000 gram: Rp1,002 miliar.Harga emas dunia melemah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menghentikan kenaikan dua hari beruntun setelah menembus level psikologis USD2.000. Ini didorong oleh kekhawatiran baru seputar gejolak perbankan AS, karena imbal hasil pulih dengan fokus kembali ke data ekonomi mendatang.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD8,50 atau 0,42 persen menjadi USD1.996,00 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.020,20 dan terendah di USD1.993,70 per ounce.