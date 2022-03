Emas Antam Terkoreksi Rp8.000/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Senin, 14 Maret 2022:

Emas batangan 1 gram Rp1,001 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,54 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,6 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,2 juta.

Emas batangan 100 gram Rp94,3 juta.

Emas batangan 250 gram Rp235 juta.

Emas batangan 500 gram Rp470 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp941 juta.

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas 2 4 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau merosot Rp8.000 per gram pada perdagangan Senin, 14 Maret 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas mendarat ke level Rp1.001.000 per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp908 ribu per gram atau turun Rp8.000 per gram.Harga emas dunia melemah pada perdagangan hari ini. Harga emas melemah karena negosiasi Rusia-Ukraina sedang berlanjut dan proyeksi kenaikan suku bunga The Fed yang bisa menggerus harga emas.Dikutip dari Investing.com, Senin, 14 Maret 2022, harga emas acuan XAU/USD melemah 0,63 persen atau 12,70 poin ke level USD1.975 per ons. Harga perak melemah 0,75 poin ke level USD25,95 per ons.