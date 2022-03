Harga Emas Antam Naik Rp5.000/Gram

Emas batangan 1 gram Rp 991 ribu.

Emas batangan 10 gram Rp9,44 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,4 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,7 juta.

Emas batangan 100 gram Rp93,3 juta.

Emas batangan 250 gram Rp233 juta.

Emas batangan 500 gram Rp465 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp931,6 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) terpantau naik tipis pada perdagangan Jumat, 18 Maret 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam , harga emas Antam menguat Rp5.000 per gram ke level Rp991 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp894 ribu per gram atau naik Rp6.000 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Jumat, 18 Maret 2022:Harga emas dunia menguat tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), bangkit dari penurunan selama empat hari berturut-turut. Hal ini didukung oleh penurunan dolar AS (USD) dan imbal hasil obligasi pemerintah, dengan investor berhati-hati mengamati perkembangan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD34 atau 1,78 persen menjadi USD1.943 per ons.