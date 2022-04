OK Bank Ajak Masyarakat Tingkatkan Ekonomi Daerah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kebijakan pemerintah yang mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 disambut antusias sejumlah pihak. Dibukanya izin kegiatan mudik Lebaran pun diharapkan dapat mendorong perputaran kembali roda perekonomian nasional menjadi lebih cepat.Department Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan mengatakan selain dibukanya izin, momen mudik Lebaran tahun ini terbilang cukup istimewa. Pasalnya, keputusan pemerintah atas cuti bersama membuat durasi libur Lebaran kali ini menjadi genap seminggu penuh."Waktu libur yang panjang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengagendakan ajang silaturahmi keluarga sekaligus berwisata. Hal ini tentunya akan berpotensi mendorong pergerakan ekonomi terutama di daerah," ujar Hardiansyah dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.Terkait hal tersebut, OK Bank bersama produk yang ditawarkan hadir untuk turut mendukung seluruh antusiasme dari momen mudik Lebaran 2022 ini. Melalui produk OK KTA, pemudik dapat mempersiapkan kebutuhan dari jauh-jauh hari."Program OK KTA memberikan pinjaman hingga Rp200 juta dengan tenor sampai 60 bulan. Proses pengajuan pinjaman hanya lima menit dan pencairan satu hari kerja apabila dokumen yang disertakan lengkap dan sesuai," tuturnya.Melalui program OK KTA, OK Bank mengajak masyarakat untuk mudik Lebaran 2022 dengan aman dan nyaman sekaligus membangun kampung halaman. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah sembari mudik antara lain jajan kuliner khas daerah setempat, membeli produk khas daerah dari UMKM lokal, serta mengunjungi lokasi wisata lokal.Menurutnya, dana tambahan yang bisa didapat dari program OK KTA tidak hanya dapat dimanfaatkan pada masa persiapan mudik Lebaran , namun juga untuk kebutuhan dana setelah kembali dari kampung halaman. Hal ini tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan masyarakat.Selain itu, OK Bank juga masih terus menawarkan akses pengajuan kredit yang mudah, melalui persyaratan sederhana dengan hanya melampirkan identitas diri (KTP) dan referensi bukti vaksin kedua. Persyaratan ini sejalan dengan salah satu aturan mudik Lebaran 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah.Ditegaskannya bahwa OK Bank mendukung penuh masyarakat untuk mempersiapkan diri menuju hari kemenangan. Dirinya juga mengerti bahwa meski saat ini pemerintah telah mengizinkan mudik, status vaksin menjadi faktor pendukung terbesar untuk mengantisipasi lonjakan covid-19 pasca hari raya."OK Bank juga berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam percepatan pemerataan vaksinasi nasional melalui program yang kami berikan," tutup Hardiansyah.