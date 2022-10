Laba AKR Naik 96%, Jadi Rp1,56 Triliun

(ANN)

Jakarta: PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melaporkan laba bersih tumbuh 96 persen menjadi Rp1.564 miliar pada periode sembilan bulan pertama 2022.Kinerja yang kuat ini didukung oleh pertumbuhan 100 persen pada pendapatan AKRA mencapai Rp34,6 triliun yang didorong oleh pertumbuhan penjualan di segmen perdagangan dan distribusi.Perusahaan juga mencatat neraca yang kuat dan dengan arus kas yang lebih baik, yaitu net gearing perusahaan mencapai (minus) 0,13x dengan saldo kas yang kuat sebesar Rp4,37 triliun per 30 September 2022.Presiden Direktur AKRA Haryanto Adikoesoemo menjelaskan, hasil keuangan yang sangat baik ini akan diteruskan hingga tutup 2022. Terlebih, mulai tahun ini kegiatan ekonomi mulai kembali normal setelah pembatasan yang dilakukan saat pandemi covid-19."Dengan logistik dan infrastruktur rantai pasokan yang luas serta strategi manajemen rantai pasokan yang disiplin, AKR telah berhasil mengirimkan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu di tengah disrupsi global dan supply chain," jelasnya dalam keterbukaan informasi BEI, Senin, 24 Oktober 2022.Lebih lanjut, ia menjelaskan, posisi keuangan perusahaan per 30 September 2022 juga diklaim kuat dengan basis aset sebesar Rp26,670 miliar yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan investasi lahan siap jual dan lahan yang sedang dikembangkan di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).Lalu, untuk saldo kas per 30 September tercatat sebesar Rp4.372 miliar.“KEK JIIPE, kawasan industri dan Pelabuhan terintegrasi yang dikembangkan oleh Perseroan di Gresik, Jawa Timur juga telah menunjukkan peningkatan minat dari investor domestik dan asing. Dengan senang hati kami informasikan bahwa perseroan telah memenuhi target pemasaran penjualan tanah seluas 40 hektare untuk 2022 dengan penandatanganan perjanjian jual beli tanah dan perjanjian lainnya terkait penyediaan utilitas dan jasa yang dibutuhkan oleh investor asing besar yang kami harap dapat dicatat di kuartal IV-2022," jelasnya.Perseroan juga melaporkan peningkatan pada rasio keuangan utama yaitu Return on Equity yang meningkat secara signifikan menjadi 20,6 persen dan Return on Assets sebesar 7,8 persen.Sementara itu, untuk outlook dan prospek 2022, ia menambahkan, permintaan terhadap bahan kimia dasar dan produk BBM yang didistribusikan oleh perseroan ke berbagai sektor ekonomi termasuk manufaktur, pertambangan, bunker, sektor transportasi terus mengalami peningkatan seiring dengan perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan.Selain itu, permintaan mineral seperti nikel, bauksit, tembaga dan juga batu bara yang ditambang di Indonesia semakin meningkat dengan kondisi geopolitik saat ini dan era transisi ke energi terbarukan."Perseroan melihat prospek pertumbuhan yang baik dan kami yakin dapat memenuhi atau melampaui target tahun ini," ucapnya.