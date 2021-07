Sandiaga Bidik Rempah Indonesia Masuk Pasar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peningkatan ekspor rempah dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ia membidik pasar AS melalui program Indonesia Spice Up the World (ISUTW)."Amerika jadi peluang 20-25 persen dari pasar ekspor rempah," kata Sandiaga dalam keteragan tertulis, Senin, 19 Juli 2021.Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan ekspor komoditas rempah mencatat tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,95 persen selama 5 tahun terakhir. Tahun lalu, nilai ekspor tercatat sebesar US$1,02 miliar.Dengan adanya program ISUTW, diharapkan dapat melipatgandakan ekspor rempah dan bumbu Indonesia menjadi US$2 miliar. Tak hanya itu, pemerintah juga membidik hadirnya 4.000 restoran Indonesia di luar negeri."Hal yang menjadi peluang besar adalah restoran-restoran yang ada di sekitar New York, AS. Berdasarkan informasi dari Konjen RI, ada sekitar 100-150 restoran yang bisa berkontribusi dalam program 4.000 restoran di ISUTW," sebut Sandiaga.Sandiaga mengatakan program ISUTW akan berlangsung hingga 2024. Tujuan utamanya mendorong kuliner Indonesia hadir di mancanegara dan memberi nilai tambah. Terlebih saat ini, ekonomi AS kembali menggeliat karena program vaksinasi covid-19 yang sudah meluas."Amerika ini adalah negara yang pasca covid-19 ekonominya sudah mulai bergerak, tentunya ini ada korelasi dengan program vaksinasi yang mereka jalankan secara masif dan dari data yang kami dapat tentunya ini harus dimutakhirkan," kata Sandiaga.(AZF)