Ngekor Level Dunia, Emas Antam Loyo Rp8.000/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 3 Juni 2023:

Emas batangan 0,5 gram Rp578.500. Emas batangan 1 gram Rp1,057 juta. Emas batangan 2 gram Rp2,054 juta. Emas batangan 3 gram Rp3,056 juta. Emas batangan 5 gram Rp5,060 juta. Emas batangan 10 gram Rp10,065 juta. Emas batangan 25 gram Rp25,037 juta. Emas batangan 50 gram Rp49,995 juta. Emas batangan 100 gram Rp99,912 juta. Emas batangan 250 gram Rp249,5 juta. Emas batangan 500 gram Rp498,8 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp997,6 juta.

Harga emas dunia

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada hari ini. Harga emas Antam mengikuti emas dunia yang melemah.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Sabtu, 3 Juni 2023, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp1.057.000 per gram. Harga emas ini melemah Rp8.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp1.065.000 per gram. Senada, harga pembelian kembali (buyback) emas juga tertekan ke posisi Rp943 ribu per gram atau anjlok Rp13 ribu per gram.Selain itu, harga perak juga bergerak tertekan dan dibanderol ke level Rp12.750 per gram atau turun Rp100.Di sisi lain, harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange malah turun pada Jumat waktu setempat karena laporan pekerjaan AS Mei lebih kuat dari perkiraan.Melansir Xinhua, Sabtu, 3 Juni 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD25,90 atau 1,30 persen menjadi USD1.969,60 per ons. Harga emas naik 1,3 persen untuk minggu ini, kenaikan mingguan pertama dalam sekitar sebulan.Sementara harga perak untuk pengiriman Juli turun 24 sen atau satu persen menjadi USD23,747 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD6,60 atau 0,65 persen menjadi USD1.003,50 per ons.