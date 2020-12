Proposal Pengembangan Lapangan Migas Kaliberau Disetujui

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pemerintah menyetujui usulan proposal pengembangan atau Plan of Developmemt (POD) I Lapangan Kaliberau Blok Sakakemang yang dikelola oleh Repsol Indonesia. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka realisasi Reserve Replacement Ratio (RRR) tahun 2020 mencapai angka 102 persen atau sebesar 705,2 juta barel per hari (bph).Persetujuan rencana pengembangan wilayah kerja tersebut telah ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Arifin Tasrif. Melalui pengembangan lapangan tersebut, diproyeksikan pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara sebesar USD413 juta pada masa production sharing contract.Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) Susana Kurniasih mengatakan, dengan adanya persetujuan dari pemerintah ini, maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan segera melaksanakan program kerja yang telah direncanakan, agar produksi dapat segera direalisasikan.Setelah persetujuan ini, SKK Migas akan mengawal agar Lapangan Kaliberau dapat segera diproduksikan."Percepatan mengubah reserve to production merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh SKK Migas sebagai upaya transformasi SKK Migas dalam mencapai target produksi," ujar Susana dalam keterangan resmi, Rabu, 30 Desember 2020.POD I Lapangan Kaliberau disetujui dalam rangka untuk memproduksikan cadangan gas sebesar 445,10 miliar standar kaki kubik/BSCF (gross) hingga akhir economic limit pada 2038 atau 287,70 BSCF (sales gas) dengan laju produksi gas puncak sebesar 85 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) dan kumulatif produksi kondensat sebesar 0,17 juta barel tangki stok (MMSTB) dengan laju produksi puncak sebesar 34 barel per hari (bpd).Biaya investasi untuk pengembangan lapangan tersebut diperkirakan akan mencapai USD359 juta yang akan digunakan untuk re-entry sumur KBD-2XST1 menjadi sumur produksi, drilling & completion 1 sumur infill sebagai sumur produksi, pembangunan wellpad facilities. Selain itu untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung produksi seperti flowline dari wellpad menuju eksisting Grissik Central Gas Plant (GCGP) di Blok Corridor, melalui sebagian Right of Way (ROW) di Blok Jambi Merang dan modifikasi peralatan eksisting dan pemasangan peralatan baru di GCGP.Wilayah Kerja Sakakemang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada awalnya Kontrak Kerja Sama Blok Sakakemang ditandatangani antara BP Migas dan Cakra Nusa Darma Ltd. pada 18 Mei 2010 untuk jangka waktu 30 tahun dengan masa eksplorasi enam tahun.Pengembangan Lapangan Kaliberau diyakini akan memberikan manfaat antara lain monetisasi lapangan gas yang dekat dengan infrastruktur jaringan distribusi gas eksistin. Dengan demikian, dapat memenuhi kebutuhan gas domestik secara cepat dan tepat guna.Selain itu pengembangan lapangan ini juga menambah produksi gas nasional dan memberikan multiplier effect baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.(DEV)