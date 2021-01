Pemerintah Ingatkan PLN, Meski Ada Subsidi Listrik Tak Boleh Kedip

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Hal itu wajib dilakukan kendati pelanggan mendapatkan subsidi dan stimulus keringanan tagihan listrik.Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Hendra Iswahyudi mengatakan salah satu pelayanan yang harus dijaga oleh PLN yakni terkait jumlah gangguan listrik. Jumlah gangguan menjadi salah satu indikator untuk menilai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di setiap tahun."Artinya tidak serta merta karena sudah disubsidi dikasih diskon akhirnya sering mati, enggak demikian karena kita punya standar tingkat pelayanan yang sudah diatur," kata Hendra, dalam sebuah webinar, Jumat, 22 Januari 2021.Selain itu indikator lainnya yakni kecepatan pelayanan untuk sambungan baru, kecepatan pelayanan perubahan daya, kesalahan pembacaan kilowatt hour (kWh) meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan lama gangguan.Lebih lanjut, Hendra mengatakan, apabila PLN tidak memenuhi indikator tersebut maka perusahaan pelat merah tersebut akan diganjar denda atau penalti. "Tapi yang berdampak ke pinalti lebih fokus untuk lama gangguan yang sekarang sudah diperketat satu jam per bulan," jelas Hendra.Berdasarkan data Ditjen Ketenagalistrikan, lama padam atau System Average Interruption Duration Index (SAIDI) sepanjang 2020 tercapai 12,72 jam per pelanggan per tahun. Realisasi ini di bawah target 15 jam per pelanggan per tahun. Makin kecil capaiannya dari target, maka makin bagus.Meski demikian Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana kurang puas dengan capaian tersebut. "Angka ini untuk saya enggak menggembirakan, mestinya di bawah 10 jam. Kalau 12 jam itu lumayan, kira-kira satu bulan ada satu jam yang padam logikanya," ujar Rida.Sementara untuk seberapa sering padam atau System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) realisasinya tahun lalu 9,25 kali per pelanggan per tahun dari target 10 kali per pelanggan per tahun.(ABD)