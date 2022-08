Kementerian ESDM Buka Kemungkinan Penyesuaian Harga Gas Khusus Industri

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Produksi Industri Petrokimia

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang penyesuaian harga untuk gas industri . Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi penetapan harga gas kepada tujuh golongan industri sebesar USD6 per MMBTU, nantinya hasil dari proses tersebut untuk dijadikan bahan kebijakan berikutnya.Sub Koordinator Penyiapan Program Pemanfaatan Migas Kementerian ESDM Syarifudin Setiawan mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus melakukan evaluasi penetapan harga gas bumi sebesar USD6 per MMBTU. Dari hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian harga gas."Bisa jadi hasil akhirnya adalah merupakan memang penyesuaian kembali harga yang saat ini USD6 per MMBTU bisa berubah, salah satunya itu ya kemungkinan," kata Syafrudin dalam sebuah diskusi, dikutip Senin, 29 Agustus 2022.Terkait dengan perluasan golongan industri yang akan mendapat insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU, Kementerian ESDM masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Seperti diketahui, industri yang ingin mendapat rekomendasi tersebut harus mengajukan data pendukungnya terlebih dahulu."Jadi semacam mencalonkan diri atau mengusulkan untuk menerima HGBT ini dengan data-data pendukungnya, kemudian beliau-beliau akan mengevaluasi dan jika memang diusulkan, direkomendasikan untuk menerima HGBT maka akan disampaikan ke Kementerian ESDM," tuturnya.Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, penetapan harga gas memang harus memegang prinsip berkeadilan, dengan memperhatikan sektor hulu ke hilir. Menurutnya, sebaiknya HGBT tidak dipatok selamanya sebesar USD6 per MMBTU sehingga dapat menarik investasi pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi."Kalau harganya dipatok beban costs-nya juga menjadi terbatas ya, sedangkan kita tahu harga gas ini menjadi salah satu kunci dalam menuju transisi energi ketika infrastruktur ini tidak berjalan," ucap Mamit."Saya khawatir nanti apa yang dicita-citakan yang diamanatkan bahwa kita akan mencapai net zero emission pada 2060 bisa saja terganggu," imbuhnya.Mamit melanjutkan, terkait perluasan golongan penerima insentif harga gas menjadi 13 golongan industri, sebaiknya pemerintah memperhatikan dampak perluasan tersebut agar tidak menambah beban negara karena golongan industri tersebut tidak mampu menyerap gas yang dialokasikan."Saya kira perlu kembali dipertimbangkan baik buruknya dan benefit-nya seperti apa multiplier effect-nya seperti apa sebelum ada wacana untuk perluasan menjadi penambahan golongan industri," katanya.