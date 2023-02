Harga Emas Antam Malas Gerak, Betah di Rp1 Juta/Gram

Harga emas dunia merosot

(SAW)

Jakarta: Harga emas Antam kembali malas bergerak pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas Antam masih betah Rp1 juta per gram. Harga emas Antam tak merespons lemahnya harga emas dunia karena potensi kenaikan suku bunga The Fed.Dikutip dari logammulia.com, Jumat, 24 Februari 2023, harga emas Antam satu gram sebesar Rp1 juta per gram. Sementara itu harga buyback emas Antam stagnan di level Rp900 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,94 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,88 juta. Sementara pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,69 juta.Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,06 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp95,8 juta.Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp239 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp478 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp956 juta.Harga emas dunia merosot lebih lanjut pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk sesi keempat berturut-turut, karena pasar memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk periode yang lebih lama dari perkiraan.Dikutip dari Antara, Jumat, 24 Februari 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD14,70 atau 0,80 persen menjadi USD1.826,80 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di USD1.841,20 dan terendah di USD1.824,80 per ounce.