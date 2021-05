5 Populer Ekonomi: GeNose Covid di Stasiun hingga Work From Bali

1. KAI Sediakan GeNose Covid di 63 Stasiun

2. Menkop Teten Dorong KSP Masuk ke Sektor Produksi

3. Kekayaan Pribadi Orang Kaya Tiongkok Berkembang

4. G7 Akhiri Pembiayaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara

5. Kebijakan Work From Bali Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Jakarta: Beberapa berita- berita terpopuler di kanal ekonomi Medcom.id menjadi sorotan pembaca. Salah satunya sudah tersebarnya penggunaan GeNose pada 63 stasiun di seluruh Indonesia.Selain itu kebijakan Work From Bali yang menuai kritikan juga menjadi salah satu perhatian pembaca. Berikut lima berita terpopuler ekonomi Minggu, 23 Mei 2021, yang menjadi sorotan:PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah delapan stasiun yang menyediakan layanan GeNose C-19. Dengan adanya tambahan tersebut, jumlah stasiun yang melayani GeNose saat ini menjadi 63 stasiun. Ke-8 stasiun tersebut yaitu Stasiun Brebes, Haurgeulis, Cikampek, Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Rantau Prapat, dan Tanjungbalai. Penambahan tersebut merupakan Sinergi BUMN antara KAI dan Indofarma melalui anak usahanya Farmalab.Baca selengkapnya di sini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melakukan spin off untuk masuk ke sektor produksi. Teten mengatakan saat ini koperasi simpan pinjam harus melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. Untuk itu, spin off masuk ke sektor produksi menjadi pilihan. Menurut dia, koperasi produksi dapat memenuhi kebutuhan anggota dengan membeli produk sendiri serta dapat menciptakan lapangan kerja.Baca selengkapnya di sini Kekayaan pribadi di Tiongkok mengalami ekspansi yang stabil karena ekonomi negara tirai bambu itu terus menguat. Hal ini menurut laporan kekayaan yang dirilis bersama oleh China Merchants Bank dan perusahaan konsultan manajemen global Bain & Company. Dikutip dari Xinhua, Minggu, 23 Mei 2021, pada akhir tahun 2020, aset yang dapat diinvestasikan warga Tiongkok telah mencapai 241 triliun yuan (sekitar USD37,48 triliun), dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan antara 2018 dan 2020 mencapai 13 persen.Baca selengkapnya di sini Kelompok G7 setuju untuk mengakhiri pembiayaan negara untuk pembangkit listrik tenaga batu bara pada akhir tahun ini. Langkah ini juga untuk mendekarbonisasi pasokan listrik pada 2030-an. Menjelang pertemuan para pemimpin di Inggris bulan depan, para menteri iklim dan lingkungan negara-negara G7 juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat celcius pada 2050, menyusul pertemuan virtual dua hari. Para ilmuwan mengatakan setiap peningkatan di luar itu akan memicu perubahan iklim yang tidak terkendali.Baca selengkapnya di sini Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganggap kebijakan pemerintah soal Work from Bali atau bekerja dari Bali yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tepat.Menurutnya, hal ini tidak seiring dengan pemangkasan anggaran dinas ASN untuk penanganan pandemi. Kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melibatkan delapan kementerian lainnya, yakni Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi.Baca selengkapnya di sini (AHL)