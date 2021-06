Lampaui Threshold, Harga Minyak Kelapa Sawit Tembus USD1.110

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil ( CPO ) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Juni 2021 sebesar USD1.223,90 per metrik ton (MT). Harga referensi tersebut meningkat USD113,22 atau 9,25 persen dari periode Mei 2021 yaitu sebesar USD1.110,68 per MT.Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar."Saat ini harga referensi CPO kembali meningkat hingga melesat jauh melampaui threshold USD750 per MT. Untuk itu, Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD183 per MT untuk periode Juni 2021," kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangan resmi, Kamis, 3 Juni 2021.Nilai bea keluar CPO untuk Juni 2021 berubah dari bea keluar CPO untuk periode Mei 2021 yaitu sebesar USD144 per MT. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Juni 2021 sebesar USD2.455,82 per MT yang meningkat 1,64 persen atau USD40,28 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD2.415,54 per MT.Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Juni 2021 menjadi USD2.169 per MT, meningkat sebesar 2,56 persen atau USD39 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD2.130 per MT.Peningkatan harga referensi CPO disebabkan karena terus menguatnya harga sawit internasional. Sementara peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan karena berkurangnya hasil panen. Peningkatan ini tidak berdampak pada bea keluar biji kakao yaitu tetap lima persen.HPE produk kulit dan kayu tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Begitu pula untuk bea keluar komoditas produk kayu dan produk kulit.(Des)