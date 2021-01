Semua Pabrik Beli Sawit di Harga Tinggi di Mukomuko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mukomuko: Semua pabrik dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak beberapa hari terakhir membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya."Harga TBS kelapa sawit di pabrik kembali naik rata-rata sebesar Rp30-Rp40 per kilogram (kg), bahkan harga sawit di salah satu pabrik di daerah ini sudah menembus sebesar Rp1.940 per kg,” kata Kasi Budi Daya Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto, dikutip dari Antara, Selasa 12 Januari 2021.Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga TBS kelapa sawit dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah kecamatan daerah ini sejak beberapa hari terakhir.Ia menjelaskan semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini sejak beberapa hari ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga di atas Rp1.800 per kg.Ia berharap harga jual tandan buah segar kelapa sawit milik petani di daerah ini terus naik agar kesejahteraan petani di daerah ini meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.Ia menyebutkan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang paling tinggi di pabrik PT USM sebesar Rp1.940 per kg, meningkat dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp1.900 per kg.Kemudian harga sawit di PT BMK naik dari sebesar Rp1.840 per kg menjadi Rp1.870 per kg, harga sawit di PT GSS sebesar Rp1.840 per kg, harga sawit di PT KSM naik dari 1.780 per kg menjadi Rp1.810 per kg, harga sawit di PT SSS naik dari sebesar Rp1.760 per kg menjadi Rp1.810 per kg.Lalu harga sawit di PT SAP naik dari sebesar Rp1.760 per kg menjadi Rp1.810 per kg, harga sawit di PT Sapta naik dari sebesar Rp1.800 per kg menjadi Rp1.830 per kg, harga sawit di PT DDP naik dari sebesar Rp1.800 per kg menjadi Rp1.830 per kg.(SAW)