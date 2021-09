Lahan dan Perizinan Masih Jadi Kendala Utama Capai Target Hulu Migas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas ( migas ) menyatakan lahan dan perizinan masih menjadi kendala dalam mencapai target produksi di hulu migas.Hal tersebut diungkap dalam acara 2nd CEO Forum 2021 yang digelar oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ). Forum bertema Recovering from Pandemic Covid-19: Toward Strong Growth 2022 ini dihadiri oleh 150 pimpinan KKKS produksi dan eksplorasi.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan forum ini digelar dalam upaya menyelaraskan strategi dan program kerja hulu migas jangka pendek menghadapi target produksi siap jual (lifting) 2022 dan jangka panjang satu juta barel per hari (bph) minyak dan 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) gas di 2030."Kegiatan ini merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk berdiskusi dengan para pimpinan KKKS agar diperoleh komitmen bersama untuk mencapai target 2022 yaitu 703 ribu BOPD dan 5.800 MMSCFD yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, serta menyelaraskannya dengan visi jangka panjang industri hulu migas tahun 2030," kata Dwi dalam acara tersebut, dikutip Selasa, 28 September 2021.Ia mengatakan, para pimpinan KKKS menyampaikan masukan atau dukungan yang diperlukan untuk merealisasi kegiatan-kegiatan pada 2022, baik untuk mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya terkait pengadaan, perizinan, atau usulan insentif untuk menaikkan keekonomian pengembangan lapangan."Berdasarkan survei yang dilakukan tadi, KKKS mengatakan kendala masalah pertanahan dan perizinan adalah penyebab utama kegagalan operasi. Hal ini tentunya perlu ditangani segera. Koordinasi antara SKK Migas, KKKS dengan pemangku kepentingan terkait harus dilakukan mulai akhir 2021, sehingga ada kepastian kegiatan dapat dilakukan pada 2022," ujar Dwi.Berdasarkan pembahasan pra-rencana kerja dan anggaran perusahaan (WP&B) tahun 2022, target teknis KKKS masih di bawah target lifting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kegiatan pada 2022 juga akan ditambah kegiatan-kegiatan baru untuk mendukung upaya filling the gap, sesuai target lifting 2022."Kami harapkan ini dapat disepakati dalam pembahasan WP&B 2022 sehingga setelah WP&B disetujui, kita semua dapat lebih fokus untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disepakati bersama," lanjut Dwi.Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengingatkan pentingnya transformasi hulu migas yang akan dilaksanakan, sesuai arahan Presiden RI dalam pidato 16 Agustus 2021. Sub sektor hulu migas diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional."Demi tercapainya hal tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dan SKK Migas terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan kompetitif. Kami berharap agar dukungan tersebut mendapat tanggapan positif dari KKKS sehingga akan didapatkan peluang-peluang yang lebih besar untuk mengawal usaha-usaha peningkatan produksi serta memberikan dampak perekonomian baik lokal maupun nasional," ujar Ego.Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Budiman Parhusip mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab besar atas pencapaian target nasional. Sebagai pengelola wilayah kerja terbesar di Indonesia, tentunya performance Pertamina menjadi sangat dominan."Hal ini menjadi tantangan besar, namun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan SKK Migas kami optimis dapat mencapai target yang diembankan kepada kami,” kata Budiman.Selain itu, Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan mengapresiasi langkah-langkah tranformasi SKK Migas, salah satunya adalah One Door Service Policy (ODSP)."Penerapan ODSP sudah cukup baik, kami berharap SKK Migas dapat terus melakukan continuous improvement, sehingga SKK Migas dan KKKS dapat lebih fokus kepada hal-hal krusial lainnya," jelas Ronald.