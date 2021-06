Industri Keramik RI Duduki Peringkat 8 Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri keramik Indonesia saat ini menduduki peringkat delapan dunia dengan kapasitas produksi yang terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun. Jumlah tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 150 ribu orang.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan meningkatnya pembangunan di sektor infrastruktur dan properti, seperti real estate, perumahan, apartemen, dan bangunan lainnya, membuat permintaan pasar dalam negeri semakin bertambah.Dalam jangka panjang, Industri keramik nasional akan sangat prospektif, mengingat konsumsi keramik nasional per kapita sekitar 1,4 m2 atau masih lebih rendah dibandingkan konsumsi ideal dunia yang telah mencapai lebih dari tiga m2.Selain itu, pemerintah juga gencar dalam pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan perumahan atau tempat tinggal oleh pekerja usia produktif. Hal tersebut menjadi peluang pangsa pasar bagi industri keramik nasional dalam memperluas pangsa pasar dalam negeri."Kita harus bangga bahwa keramik produksi dalam negeri memiliki keunggulan dari segi kualitas, tipe, desain atau motif, jaminan ketersediaan dan after sales service, serta memiliki TKDN rata-rata di atas 85 persen," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat, 18 Juni 2021.Agus menuturkan ubin keramik dalam negeri juga mampu menembus pasar ekspor negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Khusus untuk produk ubin atau porcelain slab ukuran 3,2 meter x 1,6 meter, baru Indonesia yang mampu memproduksi di dunia dan telah diekspor ke Tiongkok, Australia, serta Amerika Serikat.Meski turut dihantam badai pandemi covid-19, ekspor ubin keramik meningkat sebesar 17 persen pada 2020 dibandingkan 2019 (year-on-year). "Memperhatikan demand dalam negeri dan pangsa pasar ekspor yang telah mulai meningkat, beberapa produsen keramik nasional telah melakukan ekspansi atau perluasan, dan mengundang ketertarikan beberapa investasi baru," ujar dia.Adapun langkah yang dilakukan untuk mendorong industri keramik yakni melalui business matching antara produsen keramik dengan asosiasi sektor pengguna. Ia berharap pelaku usaha sektor industri maupun sektor terkait lain seperti properti, pengembang, dan infrastruktur terus bersinergi, bergerak menciptakan peluang pasar baru, saling mengisi untuk menjamin kepastian rantai pasok, serta kerja sama yang erat dalam menciptakan kemandirian ekonomi bidang industri keramik nasional."Dengan langkah ini juga diharapkan produk industri keramik nasional dapat memiliki peran penting di pasar regional dan global," tutur Agus.Business matching antara produsen keramik dengan asosiasi sektor pengguna, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) dengan Real Estate Indonesia (REI) dan Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Industri Keramik Nasional Dengan Penyedia Jasa Properti/Real Estat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta Nasional.Melalui business matching tersebut, diharapkan terjadi link and match antara produsen dalam negeri dan asosiasi pengguna sehingga akan menekan impor produk keramik."Persoalan impor akan terselesaikan apabila dibarengi dengan upaya mengoptimalkan pasar dalam negeri oleh produk-produk industri dalam negeri sendiri, baik itu pembelian untuk penggunaan secara individu maupun korporasi atau keproyekan," terang Agus.Ia menyebut produk keramik nasional masuk dalam kategori tingkat komponen dalam negeri (TKDN) wajib yang mempunyai nilai TKDN lebih besar dari 40 persen. Karena itu, industri keramik nasional diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.Produk dalam negeri dibutuhkan khususnya dalam pembangunan fisik infrastruktur yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh institusi atau lembaga negara dan pemerintah daerah."Saya juga mendorong para pelaku usaha menggunakan keramik produksi dalam negeri pada proyek-proyek swasta sebagai bentuk kebanggaan dan kecintaan akan produk dalam negeri," ucap dia.Menperin optimistis upaya link and match ini akan mampu semakin menumbuhkan industri keramik nasional, pasalnya sub sektor industri tersebut memiliki comparative advantage atau keunggulan komparatif melalui ketersediaan bahan baku yang melimpah, serta didukung juga dengan kemudahan iklim berusaha Pemerintah melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja."Hal tersebut diharapkan dapat menumbuh kembangkan industri substitusi impor (Import-substituting industrialization) yang menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat rantai pasok, memperdalam struktur industri berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan," lanjut dia.Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (Dirjen IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam menambahkan dalam rangka meningkatkan industri keramik nasional, Kemenperin telah melakukan berbagai upaya, antara lain, pemberian insentif harga gas bumi turun sebesar USD6 per MMBTU, mendorong revitalisasi permesinan, penerapan Industri 4.0, serta revisi terhadap Peraturan Menteri Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Keramik.Selanjutnya, perpanjangan safeguard ubin keramik, pengajuan tata niaga impor yang saat ini menunggu pembahasannya di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Dalam rangka menjamin ketersediaan bahan penolong, kami sedang mendesain dibangunnya Pusat Pengembangan Bahan Baku Industri Bahan Galian Nonlogam," imbuh Khayam.(Des)