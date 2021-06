Akhir Pekan, Emas Antam Naik Tipis ke Rp934 Ribu/Gram

Jakarta: Gerak emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) bergerak tipis pada pembukaan perdagangan akhir pekan ini. Harga emas Antam naik sebesar Rp2.000 per gram.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Sabtu, 26 Juni 2021, harga emas naik dari posisi Rp932 ribu per gram menjadi Rp934 ribu per gram.Serupa harga pembelian kembali emas atau buyback juga naik tipis Rp1 ribu per gram atau dibanderol di kisaran Rp829 ribu per gram dari harga sebelumnya Rp828 ribu per gram.