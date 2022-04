Luhut Sambangi Markas Tesla, Elon Musk Antusias Bahas Kendaraan Listrik RI

Momen tersebut diunggah oleh Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Pandu Patria Sjahrir yang juga ikut bersama Luhut menemui Chief Executive Officer (CEO) Tesla,



Pandu menerangkan ada tiga isu penting yang dibahas Menko Marves dengan Bos Tesla itu. Salah satunya ialah soal pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Hari yang sangat beruntung buat saya bisa bertemu dengan Elon Musk di Austin, Texas. Kami satu delegasi dipimpin Pak Luhut berbicara mengenai electric vehicle, renewable energy (energi terbarukan) dan juga mengenai B20," tulisnya dalam akun Instagram @pandusjahrir, Selasa, 26 April 2022.



Elon, kata Pandu, antusias membicarakan perkembangan industri nikel dan kendaraan listrik di Indonesia. Keponakan Luhut itu berharap dengan pertemuan tersebut bisa membawa kemajuan investasi, utamanya soal EV di Tanah Air.



Pada 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Luhut telah melakukan pembicaraan melalui telepon bersama CEO Tesla Elon Musk. Keduanya membahas mengenai peluang investasi perusahaan mobil listrik Tesla di Indonesia.



Luhut pun sempat sesumbar bahwa produsen mobil listrik, Tesla akan mengunjungi Indonesia pada awal 2021. Namun, pembicaraan mengenai peluang investasi itu mandek. dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022, Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak mau dipermainkan oleh Tesla.



"Saya bilang, 'Hei! Anda itu dua tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin baterai litium'. Anda mau mendikte, saya bilang, 'Hey you cannot do this. Today is different. Kita harus sama'," ucap Luhut.