Terpopuler: Kondisi Ekonomi RI saat PPKM hingga Pembayaran Cukai Tembakau Ditunda

Jakarta: Perkembangan perekonomian Indonesia saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid IV menjadi perhatian pembaca di kanal ekonomi Medcom.id Sabtu 24 Juli 2021.Ekonomi Indonesia masih belum mengalami gangguan besar dari efek PPKM . Center of Reform on Economics (CORE) masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di level tiga persen hingga empat persen pada 2021.Kemudian ada berita lainnya seperti jumlah penumpang pesawat yang melakukan vaksinasi covid-19 gratis di bandara-bandara PT Angkasa Pura II (Persero) tembus 40 ribu orang pada periode 3-22 Juli 2021.Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menunda pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada pengusaha tembakau sebagai bentuk keringanan. Rangkuman berita lainnya di bawah ini.Center of Reform on Economics (CORE) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di level tiga persen hingga empat persen pada 2021 meski saat ini terdapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level empat."Paling tidak terdapat dua alasan kenapa Indonesia masih bisa tumbuh tiga persen, jadi memang masih ada yang menahan," kata Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal dalam diskusi daring, dilansir dari Antara, Sabtu, 24 Juli 2021.Berita selengkapnya di sini. Jumlah penumpang pesawat yang melakukan vaksinasi covid-19 gratis di bandara-bandara PT Angkasa Pura II (Persero) tembus 40 ribu orang pada periode 3-22 Juli 2021. Sejak sentra vaksinasi dibuka resmi 3 Juli, jumlah vakinasi terbanyak ada di Bandara Soekarno-Hatta yakni 26 ribu orang.Sentra vaksinasi di bandara-bandara AP II dikelola secara profesional dengan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan, Pemprov, Pemda, maskapai, TNI/Polri, dan berbagai institusi lainnya, sehingga dapat dengan lancar menjalankan program vaksinasi ini.Berita selengkapnya di sini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menunda pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada para pengusaha tembakau.Pemberian stimulus nonfiskal ini merupakan tindakan responsif pemerintah dalam menindaklanjuti permohonan Asosiasi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau."Ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan cash flow industri hasil tembakau," demikian keterangan resmi Kemenkeu, Sabtu, 24 Juli 2021.Berita selengkapnya di sini. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mengubah kerja sama penempatan pekerja migran. Kesepakatan tersebut tertuang dalam draft nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia.Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi saat memimpin Delegasi Pembahasan MoU Employment and Protection of Domestic Workers in Malaysia mengatakan, ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.Berita selengkapnya di sini. PT PLN (Persero) mencatat perlindungan sosial melalui stimulus ketenagalistrikan pemerintah telah menjaga daya beli masyarakat dan pelaku usaha di tengah pandemi covid-19.Stimulus tersebut telah membantu lebih dari 33 juta pelanggan sejak dikucurkan pemerintah pada April 2020 hingga Juni 2021, dengan total stimulus yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp19,91 triliun.Berita selengkapnya di sini. (SAW)