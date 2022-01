Emas Antam Turun Rp3 Ribu/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Senin, 31 Januari 2022:

Emas batangan 1 gram Rp927 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,79 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,66 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,41 juta. Emas batangan 10 gram Rp8,76 juta. Emas batangan 25 gram Rp21,7 juta. Emas batangan 50 gram Rp43,4 juta. Emas batangan 100 gram Rp86,9 juta. Emas batangan 250 gram Rp217 juta. Emas batangan 500 gram Rp433 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp867 juta.



Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau anjlok pada perdagangan Senin, 31 Januari 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas turun Rp3 ribu per gram ke level Rp927 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp829 ribu per gram atau jatuh Rp1.000 per gram.Harga emas berjangka memperpanjang penurunannya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah Federal Reserve minggu ini mengindikasikan akan segera menaikkan suku bunga pada Maret. Kondisi ini mendorong dolar AS ke level tertinggi multi-bulan, dan membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.Melansir Antara, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, jatuh USD8,4 atau 0,47 persen menjadi USD1.786,60 per ons. Harga emas turun 2,5 persen untuk minggu ini berdasarkan kontrak paling aktif, persentase penurunan mingguan terburuk sejak pekan yang berakhir 26 November.