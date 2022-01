Anjlok Lagi, Harga Emas Antam Merosot Rp8 Ribu/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Jumat, 28 Januari 2022:

Emas batangan 1 gram Rp930 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,81 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,67 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,42 juta. Emas batangan 10 gram Rp8,79 juta. Emas batangan 25 gram Rp21,8 juta. Emas batangan 50 gram Rp43,6 juta. Emas batangan 100 gram Rp87,2 juta. Emas batangan 250 gram Rp217,7 juta. Emas batangan 500 gram Rp435 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp870 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau anjlok pada perdagangan Jumat, 28 Januari 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam , harga emas turun Rp8 ribu per gram ke level Rp930 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp832 ribu per gram atau jatuh Rp9 ribu per gram.Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terpantau jatuh pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) yang kuat. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun USD36,6 atau dua persen menjadi USD1.793,1 per ons.Mengutip Xinhua, Jumat, 28 Januari 2022, data ekonomi positif yang dirilis pada Kamis waktu setempat juga meredam emas. Departemen Perdagangan AS melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) tumbuh 6,9 persen pada kuartal keempat di 2021, lebih baik dari yang diharapkan.