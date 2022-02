Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Dinilai seperti Operasi Pasar Biasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Jakarta: Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kebijakan minyak goreng satu harga yang ditetapkan pemerintah sejak 19 Januari 2022 seperti operasi pasar biasa, yang sering dilakukan pemerintah untuk menekan harga pangan di Tanah Air."Saya kira memang kalau lihat, katakanlah subsidi yang dilakukan kemarin (kebijakan minyak goreng satu harga), memang sepertinya seperti operasi pasar biasa," ujar Tauhid dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Kamis, 3 Februari 2022.Menurutnya, pilihan kebijakan program subsidi minyak goreng satu harga pada dasarnya sama seperti yang dilakukan pemerintah saat melakukan operasi pasar. Meskipun pada kebijakan operasi pasar pemerintah menggelontorkan volume yang relatif terbatas.Namun secara konsep, jelas dia, kebijakan minyak goreng satu harga bukanlah subsidi. Pasalnya target sasarannya belum ditetapkan, apakah menyasar pada kelompok masyarakat tertentu atau hanya untuk 10 persen masyarakat miskin."Atau mekanismenya adalah memang menggunakan data-data Kementerian Sosial (Kemensos) dan dikoordinasikan oleh Bulog (Badan Urusan Logistik), sehingga pada akhirnya semuanya menjadi tidak begitu efektif," jelas Tauhid.Adapun kebijakan minyak goreng satu merupakan respons pemerintah atas melonjaknya harga komoditas pangan selama beberapa bulan belakangan. Dengan kebijakan tersebut, harga minyak goreng kemasan sederhana maupun premium ditetapkan sebesar Rp14 ribu per liter.Dalam pelaksanaan kebijakan, penyediaan minyak goreng Rp14 ribu per liter diberlakukan lebih dulu dilakukan di ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Sedangkan untuk pasar, diberikan waktu satu pekan untuk penyesuaian.Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyediaan minyak goreng satu harga akan diberlakukan selama enam bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan rapat koordinasi terbatas di tingkat menteri.Untuk menjaga harga di angka Rp14 ribu per liter tersebut, pemerintah memberikan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.Kemudian pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut program subsidi minyak goreng pada 31 Januari 2022. Dengan demikian, kebijakan satu harga minyak goreng Rp14 ribu per liter sudah tidak berlaku lagi per 1 Februari 2022.Sebagai gantinya, Kemendag menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah dan kemasan guna meredam fluktuasi harga di tingkat konsumen. Dengan begitu, maka harga minyak goreng curah paling tinggi dijual sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana dipatok Rp13.500, dan minyak goreng kemasan premium dijual paling tinggi sebesar Rp14 ribu per liter.