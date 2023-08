Harga Emas Antam Terkoreksi Rp4.000/Gram

Harga emas dunia





Jakarta: Harga emas antam pada perdagangan hari ini terkoreksi. Harga emas Antam satu gram berada pada posisi Rp1,067 juta per gram atau turun sebesar Rp4.000.Sementara itu, melansir laman Logam Mulia Antam, Kamis, 3 Agustus 2023, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam turun Rp4.000 per gram menjadi sebesar Rp946 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya sebesar Rp10,20 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,3 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,5 juta.Berikut rincian harga emas per Kamis, 3 Agustus 2023:0,5 gram Rp583 ribu.1 gram Rp1,067 juta.2 gram Rp2,078 juta.3 gram Rp3,097 juta.5 gram Rp5,139 juta.10 gram Rp10,200 juta.25 gram Rp25,337 juta.50 gram Rp50,555 juta.100 gram Rp100,990 juta.250 gram Rp252 juta.500 gram Rp503,8 juta.1.000 gram Rp1,007 miliar.Harga emas merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut setelah Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit pemerintah AS, sementara laporan terbaru menunjukkan ekonomi AS melihat kenaikan yang kuat dalam pekerjaan sektor swasta Juli.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange tergelincir USD3,80 atau 0,19 persen menjadi USD1.975 per ounce.Harga emas dirugikan oleh dolar AS yang lebih kuat dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah karena investor mempertimbangkan keputusan Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit AS menjadi AA+ dari AAA.