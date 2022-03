Emas Antam Naik Rp3.000/Gram

Dikutip dari laman Logam Mulia, Jumat, 4 Maret 2022, berikut rincian harga emas hari ini:

Ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam harganya setara Rp9,43 juta.

Ukuran 25 gram harganya setara Rp23,4 juta.

Ukuran 50 gram harganya dibanderol Rp46,7 juta.

Ukuran 100 gram harganya setara Rp93,2 juta.

Harga emas global

(SAW)

Jakarta: Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) ke posisi Rp990 ribu per gram atau naik Rp3.000 per gram. Senada, harga buyback emas Antam juga naik sebesar Rp3.000 per gram ke level Rp895 ribu per gram.Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).Harga emas menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), bangkit dari penurunan sehari sebelumnya saat dilanda aksi ambil untung. Meningkatnya konflik Rusia dan Ukraina dan melonjaknya inflasi menjaga permintaan terhadap aset safe haven emas tetap kuat. Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD13,6 atau 0,71 persen menjadi USD1.935 per ons."Emas sebagian besar telah diperdagangkan di bawah dukungan berita utama Ukraina-Rusia, tetapi juga mulai menghidupkan kembali hubungannya dengan imbal hasil riil menjelang pertemuan FOMC Maret," tulis Analis Standard Chartered, Suki Cooper dikutip dari Antara, Jumat, 4 Maret 2022.