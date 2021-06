2021, Harga Minyak Brent Ditaksir 'Mampir' ke Level USD67/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Mandiri Persero Tbk memperkirakan harga rata-rata minyak mentah (brent) akan bergerak di kisaran USD67,7 per barel pada 2021.Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan harga minyak bumi dengan kontrak forward per 24 Juni 2021 untuk pengiriman Desember 2021 dan Desember 2022 masing-masing sebesar USD72,34 dan USD67,2 per barel."Kami melihat, peningkatan harga minyak terus didorong oleh pemulihan bertahap ekonomi global setelah anjlok mencapai titik terendah USD19,3 per barel pada 21 April 2020 akibat pandemi covid-19," katanya dalam Industry and Regional Brief Bank Mandiri, dilansir dari Antara, Senin, 28 Juni 2021.Namun ke depan, kata Andry, Bank Mandiri melihat harga minyak masih rentan terkoreksi karena peningkatan kembali kasus covid-19 di beberapa negara terutama di Asia seperti, Indonesia, Iran, Filipina, Pakistan, Malaysia, dan Thailand. Alasan lain yang bisa menekan harga minyak ke depan adalah ekspektasi peningkatan pasokan akibat pertambahan produksi minyak paska pertemuan negara OPEC+ pada 1 Juni 2021.Adapun, pada penutupan 24 Juni 2021, harga minyak tercatat telah mencapai USD75,38 per barel, meningkat 45,5 persen secara tahun berjalan. Harga tersebut sudah melewati harga tertinggi pada 2019 yaitu USD74,6 per barel pada 24 April 2019.Sedangkan, harga rata-rata hingga 24 Juni telah mencapai USD73,2 per barel, atau lebih tinggi daripada harga rata-rata Mei 2021 sebesar USD68,3 per barel, dan April 2021 sebesar USD65,3 per barel.Pada Mei, Bank Mandiri mencatat data EIA (Energy Information Administration) bahwa konsumsi minyak dunia mencapai 96,22 juta barel per hari (bph), menurun tipis dibandingkan April 2021 yang sebesar 96,23 juta bph."Penurunan konsumsi minyak pada Mei 2021 disebabkan oleh penurunan konsumsi minyak di wilayah Asia dan Oseania sebesar 0,99 juta bph, dan wilayah Eropa sebesar 0,16 juta bph akibat kasus covid-19 yang meningkat kembali," ujar Andry.Sebaliknya, konsumsi minyak di wilayah Amerika Utara dan Timur Tengah meningkat 0,50 juta bph dan 0,55 juta bph. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pemulihan mobilitas kendaraan darat setelah penurunan kasus covid-19 di Amerika Utara dan pemulihan aktivitas industri di wilayah Timur Tengah.(AHL)