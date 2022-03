Makin Cuan, Harga Emas Antam Naik Rp6.000/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Jumat, 25 Maret 2022:

Emas batangan 1 gram Rp1 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,53 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,6 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,2 juta.

Emas batangan 100 gram Rp94,2 juta.

Emas batangan 250 gram Rp235 juta.

Emas batangan 500 gram Rp470 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp940 juta.

Harga emas dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik tipis pada perdagangan Jumat, 25 Maret 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas A ntam ke level Rp1 juta per gram atau naik Rp6.000 per gram.Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp904 ribu per gram, juga naik Rp6.000 per gram.Harga emas dunia naik ke level tertinggi lebih dari satu minggu pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena kekhawatiran atas melonjaknya harga-harga dan ketidakpastian seputar perang di Ukraina mengangkat daya tarik emas sebagai aset safe haven dan lindung nilai inflasi.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD24,9 atau 1,29 persen menjadi USD1.962,20 per ons. Kepemilikan SPDR Gold Trust, exchange-traded fund (ETF) yang didukung emas terbesar di dunia, naik ke level tertinggi sejak Februari 2021 pada Rabu 23 Maret 2022.