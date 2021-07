Gasifikasi Jadi Incaran Bisnis Baru Perusahaan Batu Bara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek gasifikasi menjadi penopangan bisnis baru bagi perusahaan batu bara.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), gasifikasi diproyeksikan sebagai substitusi Liquified Petroleum Gas (LPG) sehingga mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri."Kalau sekarang perusahaan batu bara melirik gasifikasi, ini adalah langkah tepat dalam membaca peluang bisnis energi masa mendatang. Pemerintah memastikan meningkatkan nilai tambah batu bara bisa jadi suplai pengembangan industri dalam negeri. Jadi tidak hanya komoditas belaka," kata Agung dilansir dari laman Kementerian ESDM, Selasa, 27 Juli 2021.Secara terpisah, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto menegaskan proyek gasifikasi menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan tersebut."Gasifikasi ini akan menjadi salah satu pilar bisnis (perusahaan) ke depan," kata Suryo.Meski PTBA masih menguasai cadangan batu bara lebih dari tiga miliar ton dan mampu digunakan hingga 100 tahun mendatang dengan rata-rata produksi 30 juta ton per tahun, Suryo meyakini pemenuhan kebutuhan energi saat itu tak lagi bersandar pada batu bara."Seratus tahun yang akan datang, batu bara akan ditinggalkan. Maka harus kami berdayakan secepatnya, salah satu terobosannya adalah gasifikasi batu bara," tutur dia.Gasifikasi, sambung Suryo, akan jadi produk turunan dari batubara (coal derivative). Ia bilang proses gasifikasi PTBA adalah mengubah batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang fungsinya menjadi pengganti LPG.Dalam catatan Suryo, Indonesia masih mengimpor LPG sekitar tujuh hingga delapan juta ton per tahun. Untuk itu, proyek gasifikasi diharapkan mampu menjawab kemandirian energi."Apa yang sudah dilakukan PTBA (gasifikasi) sejalan dengan program Presiden Jokowi dalam mengurangi impor," urai dia.Suryo memastikan proyek gasifikasi dipastikan segera berjalan. Kepastian berlanjutnya proyek gasifikasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pengembangan DME antara PTBA, PT Pertamina, dan Air Products & Chemicals, Inc. (APCI). Operating agreement dan processing agreement pun sudah ditandatangani.Rencananya, proyek ini akan dilakukan di Tanjung Enim selama 20 tahun. Dengan utilisasi enam juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG satu juta ton per tahun sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan.Selain itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect antara lain menarik investasi asing lainnya, juga melalui penggunaan porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek yang diharapkan dapat memberdayakan industri nasional dengan penyerapan tenaga kerja lokal.(SAW)