The Bridge 2021 Conference Dorong Pemulihan Ekonomi oleh Generasi Muda

Jakarta: Pandemi covid-19 membawa transformasi kebiasaan dan cara kerja masyarakat. Hal ini menjadi gambaran era kerja masa depan.Berkembang pula e-commerce, e-learning, dan e-health system. Semua bidang dan bisnis berlomba tetap bertahan dan maju dengan cara berkolaborasi. Semua itu dibarengi dengan gaya hidup baru, a greener lifestyle.Lantas, bagaimana membuat kaum muda peduli dengan semua itu? Sebab di tangan mereka pemulihan ekonomi bisa diupayakan. Bagaimana membuat kaum muda menjadi lebih peduli lingkungan agar kekayaan alam bertahan lebih lama demi masa depan bangsa?Semua itu telah diulas pada acara The Bridge 2021 Conference, RUN for a Sustainable Future, pada 13 November 2021.Conference tahunan ini dilakukan secara virtual, dalam situasi menjaga angka kasus covid-19 tetap melandai. The Bridge bertujuan untuk membentuk generasi muda Indonesia yang tangguh dengan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Lewat berbagai topik dengan bahasan mendalam, acara ini juga bertujuan untuk menggerakkan generasi muda agar turut andil dalam menjaga bumi, agar kesejahteraan yang berkelanjutan bisa tercapai.The Bridge Conference adalah konferensi virtual tahunan yang diprakasai oleh The Meeting of Minds Forum dan diselenggarakan oleh Dompet Aman."Dalam upaya kami untuk memberikan akses solusi hidup teraman kepada member, Dompet Aman mewakili platform gaya hidup kaum urban, menyediakan jembatan (The Bridge) untuk mewujudkan masa Depan yang terbaik dan impactful," ucap Founder & CEO of Dompet Aman Salina Nordin.Dompet Aman adalah platform yang memiliki tiga Inner strategic partners yaitu Heritage Amanah International, Amanah Medivest Gemilang, dan Yayasan Muda Giat Peduli."Bersama Dompet Aman dan partner-partner di ekosistemnya, Yayasan Muda Giat Peduli terus giat memberikan komitmen untuk kampanye sosial mammogram #saveibuku dan seterusnya," ucap CEO YMGP Tania Nordina.Ketiga Partners inilah yang bekerja sama untuk mewujudkan 'Dompet Aman Hub,' sebagai kurator dalam menentukan penyedia solusi layanan terpilih (lokal hingga skala internasional), sehingga masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses terbaik dalam bidang keuangan, kesehatan, gaya hidup dan sosial."Access to best solutions providers for achieving Sustainable Wealth" adalah tujuan yang ingin diraih dengan adanya platform Dompet Aman, yang akan meluncurkan aplikasi digital pada 13 November2021.Dompet Aman memiliki lima pilar kehidupan, yaitu Aman Rewards, Aman Finance, Aman Health, Aman Lifestyle, dan Aman Social.Untuk Aman Lifestyle, Dompet Aman bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Blue Bird Group sebagai penyedia layanan transportasi, Inspigo sebagai partner untuk program edukasi Golden Hours with Masters, dan partner-partner hotel ternama, seperti Alila Seminyak, Aman Villa, Laguna Resort & Spa, Sanctoo Suites & Villa, K.Club Ubud, dan masih banyak lagi hotel yang terlibat untuk program Work from Bali.Untuk Aman Health, Dompet Aman bekerja sama dengan mitra penyedia layanan maupun produk yang berhubungan dengan kesehatan seperti Triasse, Sinarmas, PFI Megalife, Farmalab, Bumame, Itmi, RSU Jimbaran Bali, RS BSD Medika, dan Kenak Medika."Dompet Aman akan terus menambah mitra partner terpercaya sehingga para user akan merasa aman dalam memilih layanan yang dibutuhkan," ucap President Director Dompet Aman dr Christina Maria.The Bridge menyediakan akses pada generasi muda untuk bisa RUN (Reskilling, Upskilling dan New-Skilling). Semua fasilitas ini diharapkan bisa membuat anak muda Indonesia mampu berlari untuk mencapai aspirasinya.The Bridge menjadi jembatan untuk memberikan akses kepada anak muda untuk mendapatkan ilmu dari para experts baik itu dari lokal maupun internasional. The Bridge juga menjadi jembatan untuk generasi muda, terutama entrepreneurs muda, untuk belajar dan mendapatkan akses untuk mengembangkan ide dan bisnisnya ke arah ekosistem global.