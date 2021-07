Vaksinasi Kerek Kenaikan Harga Minyak Indonesia Jadi USD70,23/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perbaikan aktivitas ekonomi dunia hasil dari percepatan program vaksinasi covid-19 mendorong peningkatan harga minyak utama di pasar internasional selama Juni 2021 dan mempengaruhi minyak mentah Indonesia.Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik sebesar USD4,74 per barel dari USD65,49 pada Mei 2021, menjadi USD70,23 per barel pada Juni 2021. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 120.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Juni 2021. Kenaikan juga dialami ICP SLC sebesar USD4,57 per barel dari USD66,25 per barel menjadi USD70,82 per barel pada Juni 2021.Menurut Tim Harga Minyak Indonesia, beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional pada Juni 2021, antara lain menguatnya fundamental pasar minyak mentah yang ditandai dengan peningkatan permintaan minyak mentah di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Eropa. Serta perbaikan aktivitas ekonomi dunia hasil dari percepatan program vaksinasi covid-19."Presiden Iran terpilih, yang lebih konservatif, menimbulkan potensi tidak tercapainya kesepakatan atas perjanjian nuklir AS-Iran dan berujung pada tidak terlaksananya rencana penghapusan sanksi kepada Iran serta rencana ekspor minyak mentah Iran," lanjut Tim Harga dalam keterangan resmi, Senin, 5 Juli 2021.Selain itu, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor saat summer driving season di AS seiring pelonggaran pembatasan aktivitas dan tingkat vaksinasi yang terus meningkat. Energy Information Administration (EIA) melaporkan penurunan stok minyak mentah AS di Juni 2021 yang cukup signifikan sebesar 24 juta barel menjadi 452,3 juta barel bila dibandingkan Mei 2021 (479,3 juta barel) dan level terendah sejak Maret 2020, serta penurunan stok gasoline yang di luar perkiraan di pertengahan Juni 2021.Peningkatan harga minyak mentah internasional juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak mentah global berdasarkan sejumlah publikasi.International Energy Agency (IEA) melalui laporan Juni 2021 memperkirakan permintaan minyak global akan kembali ke tingkat pra-pandemi pada akhir 2022, meningkat sebesar 5,4 juta barel per hari (bph) pada 2021 dan 3,1 juta bph pada 2022.Sementara OPEC melalui laporan Juni 2021 menyampaikan permintaan minyak mentah global di kuartal kedua 2021 meningkat sebesar 11,99 juta bph (14,4 persen) dibandingkan di periode yang sama 2020 dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,5 persen di 2021.Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan minyak mentah Tiongkok yang dihasilkan dari peningkatan utilisasi kilang di Negeri Tirai Bambu tersebut yang mencapai level tertinggi di Juni 2021 sebesar 82,4 persen, setelah berakhirnya periode pemeliharaan."Peningkatan permintaan produk gasoline di Tiongkok lima persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di 2019," kata Tim Harga.Penyebab lainnya adalah permintaan minyak mentah dari India yang tetap kuat, dengan peningkatan di 2021 sebesar 10,82 persen dibandingkan dengan 2020.Selengkapnya perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan Juni 2021, sebagai berikut :- Dated Brent naik sebesar USD4,29 per barel dari USD68,75 per barel menjadi USD73,04 per barel.- WTI (Nymex) naik sebesar USD6,19 per barel dari USD65,16 per barel menjadi USD71,35 per barel.- Basket OPEC naik sebesar USD4,90 per barel dari USD66,91 per barel menjadi USD71,81 per barel.- Brent (ICE) naik sebesar USD5,10 per barel dari USD68,31 per barel menjadi USD73,41 per barel.(SAW)