Harga Emas Antam Meredup

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada perdagangan Rabu di Gedung Antam terkoreksi dibandingkan sebelumnya. Hari ini, harga emas Antam turun Rp4.000 ke posisi Rp1,066 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Rabu, 9 Agustus 2023, buyback emas Antam melemah Rp4.000 per gram menjadi Rp945 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,19 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,31 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,5 juta.Berikut rincian harga emas per Rabu, 9 Agustus 2023:0,5 gram Rp583 ribu.1 gram Rp1,066 juta.2 gram Rp2,076 juta.3 gram Rp3,094 juta.5 gram Rp5,134 juta.10 gram Rp10,190 juta.25 gram Rp25,312 juta.50 gram Rp50,505 juta.100 gram Rp100,890 juta.250 gram Rp251,837 juta.500 gram Rp503,375 juta.1.000 gram Rp1,006 miliar.Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk sesi kedua berturut-turut, karena data perdagangan mengecewakan dari Tiongkok hingga peringatan peringkat kredit dari Moody's untuk bank-bank Amerika Serikat (AS)Mengutip Xinhua, Rabu, 9 Agustus 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange tergelincir USD10,10 atau 0,51 persen menjadi USD1.959,90 per ons, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.972,80 dan terendah sesi di USD1.956,50.Emas berjangka merosot USD6,10 atau 0,31 persen menjadi USD1.970,00 pada Senin, 7 Agustus 2023 setelah naik USD7,30 atau 0,37 persen menjadi USD1.976,10 pada Jumat, 4 Agustus 2023, dan jatuh USD6,20 atau 0,31 persen menjadi USD1.968,80 pada Kamis, 3 Agustus 2023. Peringatan peringkat kredit untuk bank-bank AS dan beberapa pendapatan perusahaan yang lemah memicu pelarian modal ke dolar AS dan obligasi pemerintah.